Ti serve la patente? Allora paga 130€ per tenertela: la nuova tassa se vuoi metterti ancora al volante

Costi e scadenze: La patente di guida comporta una serie di spese che incidono attivamente sul bilancio degli italiani

Il tema della patente di guida e dei costi ad essa associati è sempre di grande interesse per gli automobilisti italiani. Mantenere la patente di guida è essenziale per molti, ma il rinnovo periodico comporta dei costi che possono incidere sul budget.

Sebbene possa sembrare un costo aggiuntivo, è una procedura necessaria per garantire la sicurezza stradale e la validità del documento di guida.

È importante fare chiarezza su questo argomento per evitare fraintendimenti e fornire informazioni corrette. I costi associati a questa operazione possono variare, ma in media si aggirano intorno ai 130 euro.

Guidare con la patente scaduta comporta sanzioni amministrative e il rischio di non essere coperti dall’assicurazione in caso di incidente.

Come funziona il rinnovo?

Il rinnovo della patente prevede una procedura ben definita. Il primo passo è sottoporsi a una visita medica presso un medico autorizzato. Successivamente è necessario effettuare i pagamenti previsti per imposta di bollo e diritti di Motorizzazione. Nel frattempo, il medico invia la documentazione alla Motorizzazione Civile, che provvederà a emettere la nuova patente. Infine la nuova patente verrà spedita all’indirizzo di residenza.

Il rinnovo della patente comporta una serie di spese, tra cui: Imposta di bollo (16 euro), Diritti di Motorizzazione (10,20 euro), Spese di spedizione (6,80 euro) e la Visita medica cui costo varia a seconda del medico certificatore (in genere tra i 60 e i 90 euro). La somma di queste spese può variare, ma si aggira intorno ai 100-130 euro. Tuttavia, si tratta di costi da sostenere al momento del rinnovo della patente, che avviene ogni 10 anni (o con frequenza diversa a seconda dell’età del conducente).

Quando rinnovare la patente?

È possibile avviare la procedura di rinnovo a partire da 4 mesi prima della data di scadenza. È consigliabile non attendere l’ultimo momento per evitare complicazioni. La scadenza della patente varia in base all’età del conducente:

Ogni 10 anni fino ai 50 anni di età.

Ogni 5 anni tra i 50 e i 70 anni.

Ogni 3 anni tra i 70 e gli 80 anni.

Ogni 2 anni dopo gli 80 anni.

Questa progressione riflette la necessità di controlli più frequenti con l’avanzare dell’età, per garantire la sicurezza stradale. Considerando la frequenza dei rinnovi e i costi associati, è evidente che questa spesa rappresenta un onere significativo per molte famiglie italiane. L’impatto è particolarmente rilevante per gli anziani, che devono affrontare il rinnovo con maggiore frequenza.