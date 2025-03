6.000€ di multa, avevo le piante in auto: la Polizia mi ha spiegato che è illegale | Non ci avevo mai pensato

Se hai delle piante in auto rischi fino a 6 mila euro di multa, la polizia ormai non ci pensa su due volte, è illegale.

Con l’arrivo della primavera, sono molti coloro che desiderano dare un nuovo volto al proprio giardino, peccato che il nuovo Codice della Strada ci mette lo zampino e rende impossibile prendersi cura del proprio angolo di verde. Trasportare piante in auto potrebbe essere molto più complicato di quello che si possa pensare.

Sono previsti fino a 6 mila euro di multa per coloro che non rispettano il divieto di trasportare piante in auto. Questo almeno è quello che ci insegna la disavventura di un automobilista che al posto di blocco, ha pagato caro il suo pollice verde.

Gli agenti ovviamente, hanno chiesto spiegazioni in merito alle piante, ma fornire i dettagli non sarebbe affatto bastato, le piante non potevano essere nel bagagliaio dell’automobile.

Una sanzione piuttosto salata, quella che l’automobilista si è trovato a pagare, questo con una serie di problematiche con la legge e tutti i risvolti che questo ha implicato per il cittadino italiano, accusato di aver infranto le leggi.

Le implicazioni legali del trasporto di piante senza autorizzazione

Il Codice della Strada italiana ha una serie di normative specifiche per regolamentare il trasporto e la detenzione di alcuni vegetali. In alcuni specifici casi, esse sono da considerate potenzialmente pericolose e questo è il motivo per cui si prevede una normativa specifica. La normativa però, è ignorata da molti e questo è causa di sonore sanzioni. La legge prevede che chi trasporta o detiene dei vegetali specifici può essere soggetto a multe che sono diverse a seconda della gravità e dell’infrazione commessa. Semplice immaginare che non conoscere le regole, non permette comunque di infrangerle.

Per ingenuità si potrebbero trasportare delle piante che non sono permesse dalla legge e per questo motivo è indispensabile informarsi, comprendere quali piante possono essere causa non solo di sanzioni, ma anche di provvedimenti molto più severi.

La verità svelata: non si trattava di piante comuni

Il Codice della Strada non prevede il divieto assoluto di trasportare piante, ma degli specifici vegetali. Ci si sta riferendo alle piante di marijuana che non devono essere trasportate tanto a cuor leggero in automobile. Il divieto e gli eventuali provvedimenti da parte delle forze dell’ordine sono dovute al divieto di mettersi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Ad intervenire l’articolo 187 del Codice della Strada, “chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno.” Oltre a questo è prevista anche la sospensione della patente da uno a due anni.