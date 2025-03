Parcheggi, la multa sale a 345€ se ci sono le colonnine: possono anche portarti via l’auto

Multa da 345 euro nei parcheggi se ci sono le colonnine, ti possono portare via anche l’automobile e attenzione veramente a quello che si fa.

Anche parcheggiare l’automobile sta diventando un grosso pericolo. Come se non fossero sufficienti le regole della strada a rendere difficile la vita di ogni cittadino che quotidianamente si mette al volante. Sappiamo bene quanto parcheggiare, per via dell’elevato numero di automobili nelle città, sia veramente molto difficile, se ora ci si mette anche una multa astronomica a rovinare la festa agli automobilisti.

Parcheggiare vicino alle colonnine si traduce in 345 euro di sanzione, oltre alla possibilità di vedersi portare l’auto via dal carrattrezzi.

Una nuova regola che sta mettendo a dura prova gli automobilisti, che ormai non sanno proprio più dove lasciare le proprie automobili. Le città, in questo modo, stanno diventando sempre più invivibili e questo crea non poche problematiche.

Insomma, se non si vuole rischiare di dover pagare quasi 350 euro di multa e non solo.

Parcheggi: attenzione al Codice della Strada

Il Codice della Strada regola un gran numero di comportamenti degli automobilisti e interviene anche sui parcheggi. La normativa non si occupa del comportamento degli automobilisti solo quando sono al volante e in strada, ma anche nel momento in cui parcheggiano la propria automobile per tornare a casa o per andare a lavoro. In entrambe i casi, quello che si rischia ad infrangere la normativa, è che si finisca per dover pagare delle salate sanzioni.

Nella maggior parte delle nostre città, i parcheggi sono nella maggior parte dei casi a pagamento e non occupare nella maniera corretta vuol dire creare in qualche modo, disagio agli altri automobilisti. Questo è il motivo per cui, in alcuni casi, è prevista la rimozione forzata, con il bisogno di pagare anche il deposito della vettura lasciata in un luogo dove non era possibile parcheggiare.

Quando la sosta è vietata

Con la revisione del Codice della strada, sono previste sanzioni molto più severe anche nel caso in cui si si occupino posti al parcheggio, riservati a specifiche vetture o automobilisti. Tra i parcheggi su cui molte attenzioni si sono rivolte, ci sono quelli destinanti alle automobili elettriche. Chi parcheggia indebitamente dove sono le colonnine di ricarica, contravviene all’art. 158 del Codice della strada e quello che rischia sono 345 euro di multa.

Ad essere punite, in questi specifici casi, sono anche le automobili elettriche, per loro vi è un limite congruo di tempo, non sarà possibile occupare la posizione per diverse ore, ma solo per il tempo di ricarica del veicolo.