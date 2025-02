Hamilton contro Trump: “Continueremo a lottare contro il razzismo”

Hamilton contro le politiche di Trump sulla lotta al razzismo e alle diversità: “Continueremo a combattere!”

Lewis Hamilton ha giurato che continuerà a portare avanti la sua battaglia, mentre negli Stati Uniti il presidente Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi volti a mettere fine alle iniziative DEI. Il Tycoon d’America ha, infatti, imposto delle restrizioni ai programmi di diversità, equità e inclusione, tra cui il divieto di utilizzo di parole quali “disabilità”, “etnia”, “genere” o “donne” su alcuni siti web governativi e la minaccia di ritirare le sovvenzioni a quelle organizzazioni che sostengono programmi rivolti alle minoranze.

In una lunga intervista rilasciata al Time, che ha celebrato il matrimonio del secolo tra Lewis Hamilton e il team di Maranello con un’iconica copertina, il sette volte campione del mondo ha affrontato alcuni temi cruciali, tra cui il suo impegno nella lotta contro il razzismo e per le diversità.

Battaglie che ha portato anche su un palcoscenico così prestigioso come quello della Formula 1, a sostegno di chi subisce discriminazioni e soprusi. Tuttavia, nel 2023, la FIA ha introdotto un divieto che impedisce ai piloti di rilasciare dichiarazioni o commenti politici, religiosi e personali, senza autorizzazione, limitando la facoltà di esprimersi pubblicamente su tali tematiche.

Un argomento molto delicato e che fa molto discutere in una società multirazziale come quella degli USA. Ma Hamilton spera lo stesso di poter dare un contributo, seppur piccolo: “Non cambierò quello che (Trump) fa, o quello che fa il suo governo. Tutto ciò che posso fare è provare ad assicurarmi che nel mio spazio, nel mio ambiente, io stia cercando di elevare le persone“, ha commentato il britannico. “Ci saranno forze lungo la strada che non lo vorranno, per delle ragioni che io non comprendo. Ma questo non mi fermerà: è una lotta che continueremo a combattere!”

Lewis e le sue iniziative a sostegno delle minoranze

Lo ha ripetuto più volte in queste ultime settimane. Correre in Ferrari è sempre stato il suo sogno da bambino. Tuttavia, Lewis è consapevole che gli atleti di colore non sempre vengano accolti positivamente dai tifosi italiani, specialmente negli stadi calcistici. Egli stesso ha ricordato ch’è stato spesso vittima di cori razzisti, negli anni in cui ha gareggiato sui kart in Italia.

L’inglese ha ammesso che, prima di firmare con la Ferrari, abbia dovuto rifletterci attentamente. “Non mentirò: mi è sicuramente passato per la testa mentre stavo pensando alla mia decisione“, ha dichiarato il pilota del Cavallino “Così come in molte cose, è spesso un piccolo gruppo di persone che crea la tendenza per molti. Non penso che sarà un problema.”

Diverse iniziative sono state intraprese dal pluricampione inglese negli ultimi anni. Nel 2020 ha fondato la “Hamilton Commission”, con lo scopo di garantire una maggiore rappresentanza delle persone di colore negli sport motoristici del Regno Unito. Allo stesso modo, ha spinto anche Mercedes ad assumere più ingegneri di colore all’interno del suo team. Nel 2021, invece, ha lanciato il suo progetto, Mission 44, per sostenere e incoraggiare i giovani provenienti da gruppi di minoranze a raggiungere il successo.

Resta, però, il timore di trovare una situazione a Maranello simile a quella che trovò in Mercedes alcuni anni fa. “Ho pensato: ‘Oh mio Dio!’ Finalmente ho un ambiente di lavoro più diversificato che abbiamo costruito nel tempo. E ora torno all’inizio del mio periodo in Mercedes, dove non c’era diversità“. Per cui, su sua richiesta, la Ferrari ha firmato un documento sulla diversità e l’inclusione, nel novembre 2024, impegnandosi a sostenere la causa del suo pilota britannico. Sir Lewis è fiducioso che anche in Italia possa avvenire un cambiamento significativo.

Claudia Belfiore