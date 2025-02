Formula 1 2025: ecco quando seguire i test in Bahrain!

Team e piloti si preparano per un altro entusiasmante anno di Formula 1

Sono ufficialmente iniziati i test di Formula 1 in vista della stagione 2025, in Bahrain.

Di fondamentale importanza per questo processo, sono i test pre-stagionali. Danno ai piloti la possibilità di provare le loro nuove monoposto, verificando al contempo l’affidabilità delle nuove auto mentre raccolgono dati preziosi sul circuito internazionale del Bahrain.

A che ora si svolgeranno i test in Bahrein?

In Bahrein i test dureranno otto ore al giorno, con una sessione mattutina di quattro ore seguita da un’ora di pausa, prima di altre quattro ore nel corso della giornata.

Come per lo scorso anno, ecco tutte le date e gli orari per seguire i test!

Ecco il programma completo dei test di F1

Mercoledì 26 febbraio: 10:00-14:00, 15:00-19:00

Giovedì 27 febbraio: 10:00-14:00, 15:00-19:00

Venerdì 28 febbraio: 10:00-14:00, 15:00-19:00

Con tre giorni di test, di solito i team schierano un pilota per un giorno e mezzo ciascuno, a volte dividendo i tre giorni in modo che un pilota faccia una sessione al giorno oppure dividendo il tempo in modo che un pilota faccia un giorno intero di test e mezzo ciascuno.

Tenendo presente tutto ciò, ecco le formazioni confermate per i test in Bahrein

McLaren

Mercoledì 26 febbraio: non divulgato

Giovedì 27 febbraio: non divulgato

Venerdì 28 febbraio: non divulgato

Ferrari

Mercoledì 26 febbraio: non divulgato

Giovedì 27 febbraio: non divulgato

Venerdì 28 febbraio: non divulgato

Red Bull

Mercoledì 26 febbraio: Liam Lawson (mattino), Max Verstappen (pomeriggio)

Giovedì 27 febbraio: Liam Lawson

Venerdì 28 febbraio: Max Verstappen

Mercedes

Mercoledì 26 febbraio: Kimi Antonelli (mattino), George Russell (pomeriggio)

Giovedì 27 febbraio: George Russell (mattino), Kimi Antonelli (pomeriggio)

Venerdì 28 febbraio: Kimi Antonelli (mattino), George Russell (pomeriggio)

Aston Martin

Mercoledì 26 febbraio: non divulgato

Giovedì 27 febbraio: non divulgato

Venerdì 28 febbraio: non divulgato

Alpine

Mercoledì 26 febbraio: Jack Doohan (mattino), Pierre Gasly (pomeriggio)

Giovedì 27 febbraio: Pierre Gasly (mattino), Jack Doohan (pomeriggio)

Venerdì 28 febbraio: Jack Doohan (mattino), Pierre Gasly (pomeriggio)

Haas

Mercoledì 26 febbraio: Ollie Bearman (mattino), Esteban Ocon (pomeriggio)

Giovedì 27 febbraio: Esteban Ocon (mattino), Ollie Bearman (pomeriggio)

Venerdì 28 febbraio: Ollie Bearman (mattino), Esteban Ocon (pomeriggio)

RB Vcarb

Mercoledì 26 febbraio: non divulgato

Giovedì 27 febbraio: non divulgato

Venerdì 28 febbraio: non divulgato

Williams

Mercoledì 26 febbraio: Alex Albon (mattino), Carlos Sainz (pomeriggio)

Giovedì 27 febbraio: Carlos Sainz

Venerdì 28 febbraio: Alex Albon

Kick Sauber

Mercoledì 26 febbraio: non divulgato

Giovedì 27 febbraio: non divulgato

Venerdì 28 febbraio: non divulgato

Le performance di questi test , ci daranno un assaggio per la stagione 2025?