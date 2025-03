Wittich sulla sua uscita dalla FIA: “Ad oggi nessuna motivazione”

Wittich rompe il silenzio sua uscita improvvisa dalla FIA, avvenuta precedentemente all’inizio di questa stagione

Niels Wittich, ex direttore di gara della Formula 1, ha recentemente rotto il silenzio riguardo alla sua improvvisa uscita dalla FIA nel Novembre 2024. La sua partenza è stata una sorpresa per molti, lasciando spazio a speculazioni sulle reali motivazioni dietro a questa decisione.

Wittich ha assunto il suo ruolo nel 2022, succedendo a Michael Masi dopo le controverse decisioni riguardanti il Gran Premio di Abu Dhabi del 2022. Molti hanno considerato la sua gestione professionale e dedita, tanto da diventare l’unico direttore di gara nel 2023.

Tuttavia, il 12 novembre 2024, a meno di un mese dalla conclusione della stagione, la FIA ha annunciato che Wittich si sarebbe dimesso dal suo incarico con effetto immediato per “seguire nuove opportunità”. Questa dichiarazione ha suscitato scalpore nel mondo dei motori, anche tra piloti.

Le parole di Wittich: “Nessuna spiegazione”

In un’intervista recente, Wittich afferma di non aver mai ricevuto spiegazioni riguardo la sua improvvisa uscita dalla FIA. La mancanza di comunicazione della FIA ha suscitato preoccupazione. George Russell, in diverse occasioni, ha espresso frustrazione per questa situazione.

La decisione di sostituire Wittich con Rue Marques, ex direttore di gara di Formula 2 e 3, è stata presa con l’intento di portare stabilità nelle ultime gare della stagione. Tuttavia, le circostanze che hanno portato a questo cambiamento rimangono un mistero, alimentando dibattiti nella comunità sportiva.

La partenza di Niels Wittich dalla FIA rappresenta un capitolo enigmatico della storia recente della Formula 1. La mancanza di informazioni ufficiali e la sorpresa sottolineano la necessità di maggiore trasparenza e comunicazione da parte delle autorità competenti, per garantire stabilità e fiducia in un ambiente così dinamico e pubblico come quello del motorsport.