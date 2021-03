Test Bahrain 2021: sei domande e sei risposte

La Formula 1 riparte dal Bahrain e lo fa nel segno di una Red Bull-Honda in grande spolvero. Più indietro i rivali: Mercedes scopre una W12 rantolante, Ferrari ritrova la dignità, con una coppia che pare nata bene. Anche se i piani nobili della classifica, al primo assaggio della SF21, rimangono inaccessibili. McLaren, Alpine e Aston Martin sono attese alla prova del nove. Questo il verdetto dei test invernali 2021 in formato ridotto. Ma con la solita incognita di carichi di benzina, assetti e tempi sul giro cui attribuire la corretta interpretazione: tra quelli frutto di un potenziale spremuto al massimo e quelli ascrivibili alla volontà di mantenere nascoste le carte.

La fotografia dei tre giorni di test è come al solito parziale. Nitida per certi versi, perché il livello formidabile di Red Bull e Honda è un dato conclamato. Sfocata per altri, perché va appurata l’entità dei guai Mercedes: se sia solo una partenza falsa o ci sia sotto dell’altro.

Lasciamo così la pre-season 2021, diretti al primo appuntamento iridato, in vista del quale lanciamo sei domande su cui occorre ragionare.

MERCEDES

1 – Difficoltà Mercedes: verità o abbaglio?

A leggere i soli cronologici, verrebbe da pensare alla solita mossa del bluff: coprire le carte per cogliere tutti in contropiede alla prima gara. Ma un’uscita di Hamilton, le ore perse per i guai al cambio, i tanti giri veloci abortiti e le ripetute sbandate, indice di una W12 bella nervosetta, sembrano decisamente troppo per essere ascritti a semplice pretattica. Del resto, la monoposto ha subìto un’importante evoluzione aerodinamica, che ha investito power unit e retrotreno. Proprio in quest’ultimo sembrano annidarsi i mali principali: può starci, quando scegli di rivoluzionare un progetto. Tanto che appare calzante la similitudine di James Allison, dt di Brackley: “Avere una nuova macchina è come cominciare una relazione da zero. Speri di darle del tu il prima possibile”. Vogliamo dunque concedere una buona dose di veridicità ai guai che hanno finora azzoppato la W12, pur consapevoli che un’armata collaudata come quella di Toto Wolff dispone di tutti gli strumenti per invertire la tendenza prima che i guai diventino irreversibili. Statene certi.

2 – Mercedes nei guai: la concorrenza gongola?

Non proprio. In diversi hanno minimizzato le noie incontrate dalla casa di Stoccarda. A partire da Chris Horner: “Quello della Mercedes un po’ sugli scudi nei test e dominatrice a Melbourne è un film già visto. Sono una grande squadra, che domina da sette anni. Li vedo come favoriti”. Tesi sposata da un altro rivale, Seb Vettel, che il motore Mercedes ce l’ha sulla propria Aston Martin: “Certo, Hamilton e Bottas non hanno accumulato un gran chilometraggio. Ma aspettateveli là davanti”. Russell, che della Mercedes è pilota di riserva, non ha dubbi: “Alla prima gara partiranno per vincere”.

FERRARI

3 – Ferrari: quanto vale la SF21?

Tanti guai del progetto precedente – la disgraziata SF1000 – sembrano alle spalle, ma non è tutto oro. Partiamo dalle note positive. Binotto smorza le preoccupazioni legate alla velocità di punta: “I problemi velocistici sono scongiurati, il 2020 è alle spalle”. Parole confortate dai dati, che premiano le power unit di Maranello anche sul fronte affidabilità (vedasi i 165 giri accumulati dall’Alfa Romeo di Raikkonen nel day-3). Motore promosso, dunque. Tanti nodi da sciogliere, invece, sul retrotreno, che ancora non convince. Generando problemi di degrado gomme alla lunga distanza. A oggi, dunque, parliamo di una Ferrari guarita sul fronte velocità, ma con diverse incognite in ottica gara.

4 – Com’è il clima tra Sainz e Leclerc?

So far so good. Lo stesso Charles ostenta serenità: “Non c’è un leader, non c’è un gregario. Partiamo alla pari e ci spingiamo a vicenda”. Potrebbe essere questo il valore aggiunto della Ferrari 2021, che con Sainz può pure beneficiare delle esperienze pregresse del madrileno negli altri team. Intanto, Carlito è partito a spron battuto, con un bel terzo tempo nell’ultimo giorno e la ruotata rifilata a Raikkonen per vendicarsi di una probabile incomprensione in pista. Segno di una carica agonistica che è già bella alta. Naturalmente, Leclerc non starà a guardare.

RED BULL

5 – Red Bull: è finalmente l’anno della consacrazione?

Piano, sono solo test. Ma qualche considerazione va fatta, a fronte di un ruolino di marcia da rullo compressore. Merito anche del motore Honda, che nel day-2 ha permesso all’arrembante Tsunoda su AlphaTauri di issarsi ad appena 93 millesimi da Verstappen. Anzi, è stato l’olandese a dover ritoccare il proprio crono per piazzarsi davanti al nipponico. Red Bull è stata, tra le big, quella che ha innovato meno. Basti leggere il nome della vettura: RB16-B, non RB17. Segno di una netta continuità con il modello 2020, che ha chiuso in bellezza ad Abu Dhabi. Ipotizziamo che possa essere stato questo il valore aggiunto della Red Bull. Che ha proseguito su una strada già battuta, mentre Mercedes & Co. erano impegnate a svezzare progetti tutti nuovi.

IL MIDFIELD

6 – Chi è la sorpresa del midfield?

A guardare i crono del day-3, verrebbe da dire la Williams, sesta con Russell nell’ultimo giorno. Analizzando i passi, quella messa meglio sembra la McLaren, forse l’unica tra i motorizzati Mercedes (assieme alla Williams) a non naufragare. Discorso opposto per la Aston Martin: le AMR21 avranno anche la livrea più bella del mondiale, ma i tempi – Vettel 17° e Stroll 18° nel day-3, a oltre 6″ da Verstappen! – preoccupano parecchio, così come l’affidabilità. Tanta attesa anche per l’Alpine, se non altro per l’arrivo di Alonso. Ebbene, Fernando è la solita belva, già più veloce di Ocon che è fresco di una stagione di affiatamento con il team. Da rivedere invece la A521, apparsa un po’ lontana dai livelli della Renault RS20 che ha chiuso la scorsa annata con tre podi.