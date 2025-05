Terremoto in Alpine: Oakes si dimette, Colapinto al posto di Doohan

Alpine: Franco Colapinto titolare dal GP di Imola, al posto di Jack Doohan

Nell’arco di 24 ore in Alpine è accaduto di tutto: la notizia del giorno è la promozione di Franco Colapinto al posto di Jack Doohan all’interno della scuderia francese, a partire dal GP di Imola. Una decisione che, in realtà, non sorprende del tutto: già prima del via al Mondiale 2025 si vociferava di un possibile arrivo dell’argentino in squadra con un ruolo da titolare. Il giovane talento sudamericano ha la certezza di disputare almeno cinque GP.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BWT Alpine Formula One Team (@alpinef1team)

Del resto, il futuro di Doohan sembrava appeso a un filo già da diverso tempo. L’arrivo di Franco, spinto da motivazioni commerciali e mediatiche, ha inevitabilmente messo sotto pressione il pilota titolare, non permettendogli di poter esprimere appieno il suo potenziale. Inoltre, il pilota australiano si è trovato spesso a dover rispondere a delle domande scomode sul suo ruolo all’interno del team.

Eppure, stiamo pur sempre parlando di un rookie, che ha bisogno di tempo per ambientarsi e adattarsi alla guida di una monoposto della massima serie. Ma si sa, in Formula il tempo non è un alleato. Così com’è accaduto in Red Bull con Liam Lawson, i piloti, oggi, sono tenuti ottenere risultati immediati. In caso contrario, la squadra non esita a guardarsi intorno in cerca di alternative.

Oliver Oakes rassegna le dimissioni, al suo posto Flavio Briatore

A parte l’arrivo di Colapinto, le novità in casa Alpine non finiscono qui. Nella serata di ieri, l’Alpine ha diffuso una nota ufficiale, annunciando le dimissioni del team principal Oliver Oakes, motivate – secondo quanto dichiarato – da ragioni “strettamente personali”. Tuttavia, fa discutere il tempismo della decisione: l’addio del britannico è arrivato a poche ore dall’annuncio di Colapinto come pilota ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BWT Alpine Formula One Team (@alpinef1team)

Secondo alcune indiscrezioni, Oakes avrebbe voluto concedere un’opportunità a Jack Doohan, mentre Flavio Briatore avrebbe spinto per Franco, in virtù del forte interesse suscitato dagli sponsor argentini. E proprio l’italiano prenderà temporaneamente il posto di Oakes, nel ruolo di team principal. Ma non è ancora chiaro per quanto tempo ricoprirà questo incarico.

I “presunti” dissapori tra Oakes e Briatore

I presunti dissapori tra i due sarebbero nati da una sovrapposizione di ruoli e competenze. In teoria, Flavio Briatore, in qualità di consulente esecutivo, avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente della parte commerciale. Una divisione dei compiti che trova un buon esempio nella McLaren, dove Zak Brown si occupa degli aspetti commerciali e aziendali, mentre Andrea Stella è responsabile delle operazioni di fabbrica e della squadra in pista.

In Alpine, invece, sembrerebbe che fosse Briatore a prendere le decisioni, mentre a Oakes spettasse il mero compito di giustificarle. L’imprenditore italiano, come di consueto, ha smentito questa versione, sostenendo che tra lui e Oakes ci sia un ottimo rapporto e che le dimissioni di quest’ultimo siano state dettate esclusivamente da ragioni personali. In assenza di elementi certi, non si può escludere che le cose stiano davvero così.

Tra le possibili motivazioni, si può ipotizzare il notevole carico di stress, a cui è sottoposto un team principal, senza considerare i continui viaggi e spostamenti, che lo costringono a stare lontano dalla famiglia e dai suoi affetti. Eppure, resta difficile credere che lo scambio Doohan/Colapinto e le dimissioni di Oakes siano soltanto una coincidenza. È possibile che Oakes non fosse più allineato con la visione del team e che, quindi, abbia deciso di fare un passo indietro. Adesso, però, resta da capire chi prenderà il suo posto e quale sarà il futuro della squadra.