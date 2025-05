Carlos Sainz Sr verso la presidenza FIA: “Ora è il momento giusto”

Il due volte campione del mondo rally valuta ufficialmente la candidatura alla guida della federazione internazionale: “Voglio restituire qualcosa al motorsport”

Un passo importante dopo 40 anni di carriera

Carlos Sainz Sr, icona del rally e vincitore della Dakar 2024, ha annunciato di star seriamente considerando la possibilità di candidarsi alla presidenza della FIA. In un’intervista esclusiva a Motorsport.com, ha spiegato come il momento sia finalmente maturo per intraprendere questa nuova sfida dopo oltre quattro decenni di carriera nel motorsport.

“Questo sport mi ha dato tutto. Ora sento il dovere di restituire qualcosa”, ha dichiarato. “Ho pensato a lungo a questa possibilità, ma solo ora la sto valutando seriamente.”

Le elezioni si terranno il 12 dicembre a Tashkent, Uzbekistan. L’attuale presidente Mohammed Ben Sulayem dovrebbe candidarsi per un secondo mandato, ma al momento non ci sono altri nomi ufficiali in corsa.

Nessun conflitto d’interessi con il figlio Carlos Jr

Una delle questioni più discusse è il potenziale conflitto d’interessi, dato che suo figlio, Carlos Sainz Jr, è pilota di Formula 1 per la Williams. Ma Sainz Sr ha chiarito con decisione:

“Carlos non è più un ragazzino, è in Formula 1 da dieci anni. Se deciderò di candidarmi, mi farò da parte rispetto al suo percorso professionale. Non ci sarà alcuna interferenza.”

Ha aggiunto che la sua reputazione e il suo storico nel mondo del motorsport parlano per lui, e che l’eventuale ruolo da presidente sarebbe gestito con la massima serietà e trasparenza.

Esperienza e visione per il futuro della FIA

Sainz ha sottolineato di poter offrire molto in termini di leadership e sviluppo per il futuro del motorsport e del settore automobilistico.

“Ho accumulato un’enorme esperienza negli anni. Posso portare nuove idee e costruire una squadra solida per far crescere lo sport”, ha detto. “Il mio approccio è sempre stato professionale, serio e diretto. E così sarà anche in questo nuovo ruolo, se verrà affidato a me.”

Nessun commento sulle controversie della presidenza Ben Sulayem

Negli ultimi anni, la FIA è finita spesso sotto i riflettori per varie controversie, tra cui accuse di pressioni indebite, attriti con i piloti per alcune regole e l’uscita di diversi dirigenti. Tuttavia, Sainz ha preferito non commentare direttamente la gestione dell’attuale presidente:

“Preferisco concentrarmi su di me. Lascio agli altri il compito di giudicare il passato. Se mi candiderò, sarà per costruire, non per criticare.”