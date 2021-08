Taffin lascia l’Alpine: è pronto per la Red Bull?

Remi Taffin, capo dei motoristi dell’Alpine, ha lasciato il team francese di Formula 1. A confermare la notizia è stato Reuters, un portavoce della squadra, che ha definito la partenza dell’ingegnere a inizio luglio una decisione di comune accordo. Taffin ha lavorato in Renault per più di 20 anni, si è unito al team nel 1999 e ha fatto carriera. Ha aiutato Fernando Alonso a vincere due titoli mondiali consecutivi nel 2005 e nel 2006 e ha poi continuato la sua ascesa fino a ricoprire il ruolo di Direttore tecnico del motore nel 2016.

Tuttavia, la lunga relazione che ha legato l’ingegnere al team francese sembra essere finita e i rumors del paddock lo collegano già alla squadra di Milton Keynes. Infatti, Taffin non sarebbe il primo membro di un team rivale ad approdare in Red Bull.

La Red Bull si sta muovendo per creare una nuova squadra che possa occuparsi dello sviluppo del motore, una volta che Honda si ritirerà dalla Formula 1. Ha già ingaggiato diverso personale della Mercedes e ora potrebbe puntare anche ad Alpine. Il reparto tecnico Red Bull Powertrains ha già annunciato Ben Hodgkinson, Steve Blewett, Omid Mostaghimi, Pip Clode, Anton Mayo e Steve Brodie.

Christian Horner ha anticipato che non è finita qui e che nuovi nomi verranno annunciati: “Per noi portare i motori in loco all’interno del campus, integrandoli completamente con il telaio è tremendamente attraente”.

“Naturalmente, stiamo iniziando con un foglio di carta bianco ed è importante mettere le persone giuste nelle posizioni giuste. Ovviamente, abbiamo avuto un bel po’ di successo nell’attirare alcuni talenti fantastici e nell’ereditare il lavoro della Honda”, ha annunciato.

