Solo tu riesci a prendere multe come questa, non è da tutti | Ecco perché ogni volta è un fulmine a ciel sereno

Attenzione a come parcheggiate sulle strisce blu, anche se avete pagato il ticket potrete comunque prendere la multa se commettete questa azione.

Trovare parcheggio oggi giorno è diventata un’impresa eroica, in quanto siamo tanti ad avere una o anche più di “quattro ruote” per famiglia. Così assistiamo a parcheggi selvaggi al limite del rispetto del Codice della Strada.

Molti cittadini addirittura arrivano con largo anticipo quando sanno che devono parcheggiare, proprio perché consci del fatto che potrebbero trovare un posto dove lasciare la propria auto, immediatamente o dopo diversi giri dell’isolato.

Chi ha la fortuna di trovarlo subito, nei parcheggi a pagamento, quelli delimitati da strisce blu per capirci, una volta pagato il ticket però, non potrà dormire su sette cuscini. Se commettete questo errore, la multa non ve la toglierà nessuno.

I tipi di parcheggio

In ogni città italiana, potrete trovare sostanzialmente tre tipi di parcheggio: quelli segnalati da striscia blu, da striscia bianca o da striscia gialla. I primi sono quelli a pagamento, motivo per cui dovrete pagare il ticket con l’orario di quando arrivate fino a quello di quando pensate di andare via. Ovviamente, qualora l’orario dovesse prolungarsi, sarà vostra premura pagare un nuovo ticket se non volete imbattervi in una sanzione parecchio costosa.

I parcheggi con striscia bianca invece, sono quelli gratuiti, dove potrete lasciare la vostra auto liberamente senza nessun pagamento da effettuare. Badate bene però che alcuni sono liberi da ogni vincolo, mentre altri indicano comunque un periodo massimo entro il quale poi dovrete lasciare il parcheggio, se no la multa scatterà ugualmente. Infine, quelli a striscia gialla sono i posti riservati agli invalidi che puntualmente qualche furbacchione pensa di occupare. Attenzione però a non incorrere in Brumotti di Striscia la notizia, lui saprà come etichettare coloro che compiono questa azione, oltre ovviamente agli agenti stradali che vi multeranno immediatamente.

La multa sulle strisce

Se un cittadino rispetta tutte le varie disposizioni in merito al tipo di parcheggio scelto, come mai, pur pagando per esempio il ticket in quello con strisce blu, può comunque ricevere una multa abbastanza corposa? Semplice, perché ogni automobilista deve rispettare la zona delimitata per parcheggiare, non può assolutamente prendere per esempio due posti con la propria auto.

O peggio ancora, un fenomeno che si vede spesso, parcheggiare con le gomme oltre le strisce dell’altro posto (a cavallo delle strisce) restringendolo e rendendo quindi impossibile il parcheggio a un altro cittadino (a prescindere dal colore delle strisce, la regola vale per tutti). In questo scenario, si possono tranquillamente chiamare i vigili, i quali multeranno l’automobilista indisciplinato con una sanzione che va dai 41 euro ai 168 euro.