Ecco perché dovresti sempre scegliere un motore 4 cilindri e mai un giocattolino da 3

Sempre più brand si affidano a un motore a 3 cilindri, un vero e proprio trend. Eppure ecco perché quello a 4 è da scegliere.

Negli ultimi anni, i marchi generalisti hanno optato in larga misura per i motori a tre cilindri. Una scelta comprensibile per tanti fattori, in primis perché si pensa sia la soluzione migliore per ridurre ulteriormente le emissioni, in vista di una fatidica data.

Nonostante la crisi dell’elettrico, in Italia mai veramente esplosa e in Europa scricchiolante, nel 2035 è stato confermato il ban nei confronti di benzina e diesel. Da qui la massiccia produzione di motori più piccoli e di bassa cilindrata.

Questione di inquinamento. Con il motore a tre cilindri il vantaggio principale sta proprio in emissioni più basse rispetto ai motori con cilindrate maggiori, e nel peso e nelle dimensioni, decisamente più compatti rispetto ad un 4 cilindri ed oltre.

Il risvolto della medaglia, però, c’è. E se ne stanno accorgendo sempre più automobilisti. Di che si tratta. Un esempio su tutti: il problema dealla cinghia di distribuzione, che rende a sua volta il motore suscettibile di danni, soprattutto per chi usa le proprie auto per viaggi brevi.

Motori a 3 cilindri, problemi di tipo meccanico

Più in generale gli svantaggi vanno inquadrati proprio nella gestione di tipo meccanico come, altro esempio, un albero motore più pesante o un’erogazione meno fluida della potenza.

Encomiabile il trend verso i motori a tre cilindri, c’è sì la necessità da parte dei produttori di ridurre le emissioni per rispettare le normative antinquinamento, ma tutto ciò sta andando a scapito delle prestazioni delle vetture, ecco perché bisognerebbe sempre scegliere un motore 4 cilindri.

Motore a 4 cilindri, quanti vantaggi

Di motivi ce ne sono. Eccome. Scegliere una meccanica a quattro cilindri ha tanti vantaggi: il primo ha a che fare con l’efficienza. Avendo un cilindro in meno, i motori a tre cilindri occupano logicamente meno spazio, sono più leggeri ma anche più piccoli, quindi più soggetti a problemi di tipo meccanico.

I motori a 4 cilindri sono sicuramente più bilanciati, il che si traduce in vibrazioni minori non tanto quando il motore è al minimo quanto quando si preme l’acceleratore. Inoltre sono meno limitanti, non a caso quelli a 3 vengono installati maggiormente sulle auto piccole e, al massimo, nelle utilitarie. Sempre meglio scegliere un’auto con un motore a quattro cilindri, che sarà anche più raffinato e fornirà prestazioni migliori. Questione di affidabilità, quindi di risparmio economico.