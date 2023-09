Stella: “Monza un passo falso per noi”

Una monoposto non adatta a correre

L’inversione della strada presa dalla McLaren in Formula 1 al Gran Premio d’Italia a Monza “non è una buona notizia”, ​​secondo il team principal Andrea Stella.

Dirigendosi a Monza, la McLaren avrebbe dovuto faticare a causa del basso carico aerodinamico della MCL60 relativamente debole, come si è visto durante il fine settimana del Gran Premio del Belgio.

Sia Lando Norris che Oscar Piastri sono stati ai margini della top 10 per tutto il fine settimana, con Norris che ha conquistato l’ottavo posto non essendo riuscito a trovare un modo per superare la scivolosa Williams di Alexander Albon.

Questo deficit di velocità in rettilineo è una preoccupazione per la McLaren, con la vettura che dal 2021 è stata portata alla vittoria e al secondo posto da Daniel Ricciardo e Norris. Era un’arma potente in rettilineo.

Il fatto che ci sia stato un capovolgimento nei punti di forza della McLaren è una preoccupazione per Stella.

“Non sono buone notizie”

“Non è una buona notizia,” ha detto Stella ai media riguardo al cambiamento di caratteristiche della vettura.

“La macchina era molto veloce qui nel 2021 e aveva un livello di frammentazione di fondo piuttosto basso“.

“Scaricando la vettura, e intendo scaricando riducendo il livello dell’alettone posteriore, il pavimento potrebbe comunque mantenere un discreto livello di carico aerodinamico, piuttosto che guidabilità, equilibrio e così via”.

“Dipende semplicemente dalla quantità di carico aerodinamico che la tua auto trattiene man mano che togli peso all’alettone posteriore.

Questo dipende molto di più dal concetto aerodinamico della vettura e da come si ottiene ciò che si desidera su un carico aerodinamico medio e alto [piste] e così via”.

“Dal punto di vista del bilanciamento, i commenti che abbiamo avuto nel 2021 continuano ad essere simili a quelli che abbiamo adesso, ma nel 2021, rispetto alla concorrenza, la nostra macchina è stata molto efficiente“.