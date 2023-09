Nasce Andretti Global: verso la conquista della Formula 1

Il team Andretti cambia logo e nome: dopo la conquista dell’intero globo, non resta che conquistare un posto nella categoria regina

“Partiti da umili origini, fino al palcoscenico del mondo.“: così Andretti Autosport annuncia l’immensa operazione di rebranding appena iniziata. Il colosso statunitense nato dalla mente di Michael, figlio del campione del mondo di Formula 1 1978, diventerà Andretti Global. L’obiettivo sarà quello di omologare tutte le entità Andretti coinvolte nelle diverse categorie motorsportive. Allineando il team nelle sue operazioni globali divise tra otto campionati e sei continenti.

Tra le partecipazioni automobilistiche del team Andretti spiccano l’IndyCar e la Formula E. E proprio in quest’ultima categoria, in cui lo scorso anno l’Andretti ha vinto il Campionato Piloti con il bitannico Jake Dennis, debutterà il nuovo marchio – con annesso logo. Nei test pre-stagionali che avranno inizio nel mese di ottobre.

From humble beginnings, to the global stage. We are Andretti. pic.twitter.com/H8Z7znokqw — Andretti Global (@AndrettiGlobal) September 5, 2023



Per molti questo annuncio sarebbe un’altra strizzata d’occhio alla Formula 1 e ai suoi vertici. In attesa della conferma dell’ingresso di Andretti Autosport (ora Global) nella classe regina, assieme alla Cadillac, altro grosso marchio automobilistico statunitense. Eppure, RacingNews365 afferma che una loro fonte interna assicurerebbe che l’operazione di rebranding non avrebbe nulla a che vedere con il loro ingresso in Formula 1.

DA ANDRETTI AUTOSPORT AD ANDRETTI GLOBAL

“Sono orgoglioso di ciò che Andretti Autosport ha ottenuto nel corso degli anni. E di tutti i ricordi e i momenti speciali che ne sono seguiti.” sono le parole di Michael Andretti, alla presentazione del nuovo progetto. “Così come sono orgoglioso del nostro passato, sono altrettanto emozionato per il nostro futuro“.

“Mentre continuiamo a espanderci e a costruire un’istituzione mondiale nelle corse, il nostro obiettivo è quello di radicarci nella cultura dei nostri fan, team e partner. Questo rebranding rappresenta una pietra miliare nel percorso del nostro team. Ma siamo solo all’inizio. Siamo determinati a raggiungere il successo, e fiduciosi che ci siano grandi cose in serbo per Andretti Global.” conclude il CEO del team.