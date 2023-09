Horner rivela novità sul futuro di AlphaTauri

La situazione di AlphaTauri non è delle migliori, soprattutto a livello di prestazioni e risultati, con Christian Horner che ne parla, in ottica futuro

Le ultime stagioni di AlphaTauri, non sono state delle migliori a livello di prestazioni, competitività e risultati, e attualmente si trova in fondo alla Classifica Costruttori 2023, tant’è che anche in Red Bull non sono contenti, a partire da Christian Horner che ha parlato sul futuro del team di Faenza.

La prima novità, riguarda il nuovo team principal che arriverà al posto dell’uscente Franz Tost, e in seguito anche un nuovo nome per il 2024.

In passato, quando il team si chiamava Toro Rosso, molte operazioni erano più in linea con quelle della Red Bull. Mentre a partire dal 2020 quando è diventato AlphaTauri, il team con sede a Faenza è diventato più indipendente. Una decisione che non si è rivelata vantaggiosa per l’AlphaTauri, la cui regressione è avvenuta con l’arrivo dei nuovi regolamenti 2022.

Christian: “Peter e Laurent, adatti al ruolo”

Una sorta di stallo delle prestazioni, che ha spinto la Red Bull ad agire, a partire dal team principal, ruolo che fino a fine stagione 2023 è occupato da Franz Tost, per poi uscire di scena. Al suo posto arriverà, l’ex Ferrarista Laurent Mekies. Peter Bayer lascia il ruolo in FIA e Formula 1, per diventare il CEO del team.

Il team principal della Red Bull, Christian Horner ha spiegato di aver identificato i due, come coloro che possono portare miglioramenti nel team.

“Avremo un rapporto di lavoro più stretto. Mi hanno chiesto di trovare un coppia di candidati, da ingaggiare e creare una nuova dirigenza in AlphaTauri,” ha così raccontato Horner in esclusiva a PlanetF1.com, parlando del futuro dell’AlphaTauri.

“I due che ho ritenuto adatti al ruolo, erano Peter e Laurent. Penso che creeranno un forte team,” ha aggiunto il team principal della Red Bull.

La relazione tra i due team, sarà più stretta

Il cambiamento, non riguarderà solo il personale, con il team faentino che saprà sfruttare le agevolazioni concesse dalla FIA, quando si tratta di copiare il lavoro di un altro team.

“Penso che la relazione, nei termini di ciò che siamo in grado di fare con i regolamenti sarà più stretta,” ha così continuato Horner.

“Ci sono aspetti della vettura, dei quali AlphaTauri non ha preso alcun vantaggio, secondo quanto consentito dal precedente regolamento sul tema fornitura”.

“Quindi, posso vedere che la relazione tra i due team, diventi sempre più stretta,” ha così aggiunto in conclusione Christian Horner.

Lo storico consulente della Red Bull, Helmut Marko ha inoltre aggiunto che il team cambierà il nome, e con ogni probabilità Hugo Boss, sarà il nuovo title sponsor.