Steiner, in arrivo il suo secondo libro

Dopo il successo del primo volume e delle sue apparizioni nella serie Netflix “Drive to Survive”, Steiner sta già lavorando ad un secondo libro

Esperienze che si allargano e che vanno aldilà della pista: questo è quanto accaduto all’ex boss della Haas, Günther Steiner, dopo il licenziamento immediato avvenuto nel mese in corso. Il primo libro, Surviving to Drive, è stato scritto insieme al ghostwriter James Hogg. Pubblicato inizialmente in Regno Unito poi tradotto in dodici lingue, raccontava della stagione del 2022 della Haas, legata ad alcuni episodi precedenti alla carriera di Steiner. Il volume ha avuto ben 150.000 copie vendute.

Dopo il licenziamento da parte di Gene Haas ai danni di Steiner, il libro ha avuto un notevole aumento di copie vendute. Il manager italiano e Hogg stanno già lavorando al secondo volume: “Stiamo lavorando al secondo libro al momento”, ha detto Steiner a Motorsport.com. “Questo era già stato pianificato prima. Ora, ovviamente, dopo quanto accaduto, la storia cambierà”

Un lavoro complicato seppur diverso dal mondo dei motori

“È stata un’esperienza completamente nuova. Ho imparato molto su come funzionano alcune settori, su come vengono fatte le cose perché non ero mai stato esposto a tutto questo prima. Mi è davvero piaciuto lavorare con lo scrittore, è un ragazzo simpatico, ci siamo divertiti molto” ha dichiarato

Tuttavia, le critiche non sono di certo mancate. Sono numerosi coloro che credono che Steiner abbia trascorso troppo tempo nella stesura e successiva pubblicazione del suo libro, per non parlare delle numerose apparizioni televisione nella serie tv Netlfix “Drive to Survive”: ” Non mi hanno distratto dal lavoro. Ho chiesto deciso di avere un ghostwriter anche per questo, per rimanere focalizzato sul mio lavoro principale. Ora che sono cambiate molte cose, dedico più tempo al libro” ha concluso