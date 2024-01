Marko: “Steiner vittima del suo personaggio”

Steiner vittima del suo stesso personaggio, perché accecato dalla popolarità? Helmut Marko si esprime senza utilizzare mezzi termini

Il controverso consulente Red Bull, Helmut Marko, si dice convinto che dietro all’allontanamento del manager italiano ci sia un suo tentativo di sfruttare la popolarità ottenuta. Ciò per acquisire parte delle azioni della scuderia Haas. Quindi ha definito Steiner vittima del suo stesso personaggio. La scuderia americana ha creato scalpore, quando ha recentemente reso noto l’allontanamento di Guenther Steiner dal suo ruolo di team principal.

Nel 2024 verrà sostituito da Ayao Komatsu, precedente direttore tecnico nelle operazioni in pista, in Haas dal suo debutto in Formula 1 nel 2016. Il manager italiano si è detto molto sorpreso da questa decisione che non si aspettava. Ciò nonostante era palese, che nessuno fosse contento della stagione 2023, che li ha visti relegati all’ultimo posto in classifica costruttori.

In questi anni al timone della scuderia statunitense, anche se ancora a secco di risultati con zero podi all’attivo, Steiner ha visto accrescere velocemente la sua popolarità grazie a “Drive To Survive“. Quest’ultima è una serie Netflix a tema Formula 1, con un nutrito seguito di fan. La sua personalità schietta e le sue dichiarazioni “senza filtri”, lo hanno fatto diventare uno dei protagonisti del Circus, seguito da appassionati di tutte le età.

Steiner stava cercando di comprare la Haas?

Tuttavia, come dichiarato da Marko, lo stesso Steiner avrebbe cercato di trarre profitto dalla sua improvvisa notorietà. L’obiettivo era quello di acquisire parte del team in contrasto con gli interessi di Gene Haas, proprietario della scuderia. “Chi diventa popolare così in fretta grazie a un documentario su una piattaforma come Netflix, tende a decollare. Ma se voli così in alto, troppo velocemente, altrettanto velocemente puoi precipitare“, queste le parole del consulente di Milton Keynes.

“Ho solo sentito che voleva convertire la sua popolarità in azioni della squadra. E questo non piaceva affatto al proprietario Gene Haas. Anche nel nostro sport la squadra ha sempre la precedenza sull’individuo. Steiner è diventato perciò vittima della sua stessa popolarità” ha così concluso Marko, che senza peli sulla lingua non le manda certo a dire.

Gerry Soncin