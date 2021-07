Stanley Black & Decker nuovo sponsor McLaren

La nuova partnership garantirà un’interazione maggiore con tutti gli appassionati del Motorsport

Giovedì pre-gara ricco di annunci di nuove partnership. Dopo la notizia di un’esclusiva collaborazione tra Aston Martin e TikTok, anche McLaren ha presentato il suo sponsor. Sulle monoposto della scuderia inglese sarà infatti presente il marchio DEWALT, dell’azienda statunitense “Stanley Black & Decker, che si occupa della produzione di attrezzi e utensili da lavoro. Si tratta di un contratto pluriennale, nato dalla condivisione dell’amore per il progresso tecnologico.

Come si vede in foto, lo sponsor comparirà sull’ala posteriore delle due McLaren guidate da Lando Norris e Daniel Ricciardo. Il nome sarà visibile inoltre sulle tute dei piloti.

McLaren Racing and @StanleyBlkDeckr today announce a multi-year partnership that will make the world’s largest tools and storage company the Official Tools and Storage Partner of the McLaren Formula 1 team. 🤝🛠 — McLaren (@McLarenF1) July 15, 2021

“PARTNERSHIP CHE AIUTERA’ A INTERAGIRE CON I FAN DEL MOTORSPORT”

A commentare questa nuova partnership è stato Zak Brown, CEO del team britannico. “Stanley Black & Decker è rinomato per l’eccellenza e per la fornitura ai propri clienti di prodotti per ottenere grandi risultati. Siamo lieti di accogliere un altro marchio globale in DEWALT nella nostra famiglia di partner e non vediamo l’ora di lavorare insieme per dare vita al nostro rapporto attraverso il palcoscenico globale della Formula 1“, ha dichiarato Brown.

Sul sito ufficiale del team, si legge anche l’entusiasmo di Jim Loree, amministratore delegato di Stanley Black & Decker. “Siamo entusiasti di collaborare con McLaren Racing, un marchio che è il migliore della categoria in termini di innovazione e guida il suo scopo dentro e fuori la pista. In Stanley Black & Decker condividiamo gli stessi valori. L’innovazione e l’eccellenza hanno alimentato il nostro successo e viviamo il nostro scopo ogni giorno, ‘Per coloro che costruiscono il mondo’. La nostra partnership ci aiuterà a interagire con i fan degli sport motoristici più appassionati del mondo. Celebreremo coloro che aiutano a costruire il mondo e porteremo il nostro ammirato marchio DEWALT sulla pista internazionale con piloti di fama mondiale, Lando e Daniel“, ha raccontato Loree.