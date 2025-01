Stagione 2025: vittoria 33 per Alonso?

La stagione 2025 di Formula 1 è, quasi, alle porte: tra i diversi pronostici a riguardo, anche una possibile vittoria per Fernando Alonso

La stagione 2025 del Circus è ormai a soli due mesi dal via, è l’attesa è alle stelle. Riuscirà Lando Norris a vincere il Mondiale? Chi sarà il migliore debuttante? Arriverà nel 2025 la tanto desiderata vittoria numero trentatré di Fernando Alonso? Per quest’ultima domanda, una risposta sembra averla Lawrence Barretto, giornalista ufficiale della classe regina del Motorsport.

Barretto prevede infatti almeno una vittoria per l’asturiano. Pronto a porre fine al lungo “digiuno”, di oltre un decennio, senza salire sul gradino più alto del podio. Certo una previsione audace e, forse, anche possibile. Dopo una stagione 2024 caratterizzata da un massimo equilibrio, il 2025 si prospetta come un anno elettrizzante per lo sport: da un lato con possibili differenze minime tra i team; dall’altro, i diversi cambiamenti in griglia cattureranno sicuramente l’attenzione degli appassionati. Da non dimenticare è che questa sarà, inoltre, l’ultima stagione prima di entrare nella nuova “era” del 2026.

I cinque pronostici di Lawrence Barretto

Tra le cinque previsioni condivise da Barretto sul sito ufficiale della Formula 1, una in particolare sembra aver attirato l’attenzione dei fan. Il giornalista e presentatore del Circus crede che Alonso metterà finalmente fine alla sua lunga attesa e conquisterà la tanto desiderata vittoria numero trentatré. Lawrence Barretto ha scritto nella sua rubrica: “lottare regolarmente per vittorie o anche solo per podi sarà un compito difficile per l’Aston Martin. Ma quest’ultima dovrebbe fare un passo avanti abbastanza grande da permettere, nel weekend giusto, che le stelle si allineino e diano a Fernando Alonso l’opportunità di dimostrare che, a 43 anni, ha ancora quello che serve per conquistare la sua prima vittoria dal Gran Premio di Spagna del 2013“.

Pensare che l’Aston Martin possa lottare per vittorie nella prossima stagione è, ad oggi, piuttosto azzardato. Soprattutto dopo il 2024. Vero è che l’arrivo di Enrico Cardile e Adrian Newey nel team rappresenterà un valore aggiunto, ma l’obiettivo principale è che il loro lavoro si rifletta sulla monoposto del 2026. Dunque la vettura di quest’anno dovrebbe essere una continuazione dell’AMR24.