Doppio test per Hamilton prima dell’inizio della nuova stagione

La Ferrari ha stabilito un doppio test per Lewis Hamilton prima dell’inizio del nuovo Campionato del 2025

La Scuderia Ferrari sembra aver stabilito un doppio test privato nel programma pre-stagionale di Lewis Hamilton. Ciò in aggiunta a un’ulteriore uscita prevista a Barcellona a fine gennaio. Tutto questo avviene dopo che la FIA ha annunciato un’importante modifica al regolamento per la stagione 2025, parzialmente ispirata dalla Red Bull e Max Verstappen. L’arrivo del sette volte iridato a Maranello ha necessitato quasi un anno di preparazione. Con l’annuncio ufficiale arrivato lo scorso febbraio.

Dopo una breve pausa invernale, il pilota britannico dovrebbe unirsi ai suoi nuovi datori di lavoro entro la fine del mese. Periodo in cui il pilota proverà, per la prima volta, una monoposto Ferrari sul circuito di Fiorano. Il team non sembra avere ancora deciso se utilizzare la vettura del 2022 o il telaio del 2023 per questa sessione introduttiva. Organizzato tradizionalmente ogni anno sulla base della disponibilità dei piloti, il test di Fiorano del 2025 è previsto per la settimana del 20 gennaio.

Lewis Hamilton e l’arrivo a Fiorano

Un report dell’edizione italiana di Motorsport.com ha rivelato che la Ferrari abbia aggiunto un test extra a gennaio nel programma invernale di Hamilton. Si dice, inoltre, che il team di Maranello abbia prenotato anche una finestra di quattro giorni sul circuito di Barcellona per fine gennaio. Tutto questo garantendo al team una flessibilità cruciale per svolgere due giornate fondamentali di prove in pista. Decisione presa a seguito di una modifica al regolamento annunciata dalla FIA lo scorso mese, che consente ai piloti di effettuare fino a 1.000 km di prove TPC all’anno. Distanza distribuita su un massimo di quattro giornate di test.

Le regole sono più flessibili per i piloti che non competono in Formula 1. Per loro sarà possibile svolgere 20 giornate di TPC senza limite di chilometraggio. Il cambiamento al regolamento è stato apportato dopo che alcune squadre del Circus sono state percepite in contrasto con lo spirito delle regole, soprattutto svolgendo test TPC con piloti attivi l’anno precedente.