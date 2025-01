Stagione 2025: anno delle rivalità interne in Formula 1?

A ormai pochi mesi dall’inizio del Mondiale 2025, continuano le previsioni sulla nuova stagione: questo sarà l’anno delle rivalità interne?

Inutile negarlo, la nuova stagione continua a suscitare sempre più curiosità. E questo ad ancora, seppur pochi, mesi dal suo inizio. Gli occhi saranno puntati su tutte le scuderie, ma gli appassionati non negano una particolare curiosità sulle possibili rivalità interne del 2025. Tra queste, i tifosi si aspettano uno scontro diretto tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc in Ferrari. E lo stesso vale per la McLaren, dotata di due piloti capaci e che, nella scorsa stagione, non hanno avuto paura di dimostrarlo.

Con le formazioni dei piloti ormai definite, si intravedono solo un paio di duelli al vertice. Seguiti da, forse, un altro nella parte bassa della classifica. Nella maggior parte delle scuderie è ben visibile, all’apparenza, chi dei due piloti venga considerato “il pilota di punta”. A prova dello status dei due, i risultati delle ultime stagioni o la mancanza di esperienza. Soprattutto in questa stagione.

Chi sarà “il Principe” di Maranello?

Quella della Ferrari è certo la situazione che suscita più curiosità. Un sette volte iridato come Hamilton non può permettersi che un aspirante alla sua prima corona lo metta in ombra. Ma Leclerc difenderà sicuramente bene quel ruolo di numero uno che detiene alla Ferrari da ormai qualche anno. Anche se, la scorsa stagione, Sainz gli ha dato parecchio filo da torcere.

Nel caso della McLaren, si è già visto lo scorso anno quanto Piastri abbia fretta di diventare Campione. Tuttavia, gli alti e bassi per quest’ultimo non sono certo mancati nel 2024 e, proprio per questo, l’australiano dovrà imparare a gestire ed evitare i momenti negativi già vissuti. In tutti gli altri team di punta, invece, la situazione sembra chiara. George Russell e Max Verstappen non dovrebbero avere troppi problemi, ma la stagione potrebbe sorprendere e, chi lo sa, magari i rookie di quest’anno avranno qualcosa da dimostrare ai veterani.