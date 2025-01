Angela Cullen: di nuovo con Lewis Hamilton!

Il sette volte campione Hamilton ha ingaggiato l’ex fisioterapista per la società Proyect 44

Per entrambi inizia un nuovo capitolo dopo l’arrivo dell’inglese alla Ferrari. L’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari è stato accompagnato da una riunione molto speciale per il britannico.

Angela Cullen lavorerà ancora una volta al fianco del sette volte campione del mondo, questa volta come uno degli acquisti della compagnia di piloti Project 44. Farà parte del team di prestazione e agirà come fisioterapista.

Nel marzo 2023 fu proprio Hamilton ad annunciare che, dopo sette anni, il suo rapporto con l’allenatore e il fisioterapista era terminato.

Era una delle persone di cui si fidava completamente e uno dei pilastri fondamentali della squadra del sette volte campione nei suoi anni di maggior successo con la Mercedes.

Angela accompagna anche in viaggio Lewis dal 2016

Pochi mesi dopo, è stato confermato che il neozelandese si sarebbe imbarcato in un nuovo progetto in IndyCar. Rimase lontana dai circuiti per quasi un anno finché non decise di accettare un progetto al fianco di Marcus Armstrong. Ma alla fine ha deciso di tornare al fianco di Lewis Hamilton.

Ora che il sette volte campione sta iniziando un nuovo progetto in Ferrari, le loro strade si ricongiungono e lui farà parte del loro team di supporto. I motivi della loro separazione non sono mai stati rivelati, ma la realtà è che finalmente hanno unito di nuovo le forze, dopo mesi di contatti ininterrotti nonostante non continuassero a lavorare insieme, come rivelato da Motorsport.

È stato lo stesso Hamilton a rivelarlo nel 2023, confessando che, sebbene Cullen avesse i suoi piani, “Ci inviamo messaggi quasi ogni giorno. Continuiamo a fare paracadutismo insieme. Saremo sempre nella vita dell’altro”. Quindi resta inteso che entrambi avevano intenzione di riprendere, ad un certo punto, il loro rapporto professionale.

Cullen è quindi entrata a far parte della società Project 44 di Lewis Hamilton come fisioterapista. Farà parte del performance team, guidato da Marc Hynes. Una mossa curiosa, considerato il breve periodo trascorso con Armstrong, ma pur sempre prevedibile. In effetti, le voci su un possibile ritorno al lavoro congiunto erano già circolate all’inizio del 2025. Informazioni che arrivano appena un giorno dopo che Hamilton ha visitato Maranello come pilota Ferrari.

Il sette volte campione è sembrato completamente felice e grato per l’opportunità. Tutto questo in una giornata in cui ha potuto ricevere tutto il sostegno e l’affetto di tanti tifosi, che si sono riuniti per dargli un caloroso benvenuto e cercare di trasmettergli tutto l’incoraggiamento possibile per la sua prima giornata in Rosso. Manca sempre meno tempo per vedere l’inglese indossare per la prima volta la tuta rossa. In attesa del suo debutto in pista a Fiorano, la prossima settimana inizieranno i primi test a Barcellona.