‘Spoilerata’ la livrea della nuova Racing Point

La Racing Point verrà presentata ufficialmente il giorno 17 febbraio. Tuttavia, sembrano essere già trapelate le prime immagini della monoposto del 2020. Le foto in questione sono state scattate da un normale passante in Austria, dove apparentemente il team stava realizzando un servizio fotografico con la sua monoposto. Come è accaduto in precedenti occasioni, le foto scattate con cellulare da questa persona sono approdate immediatamente sui social network.

Il cambiamento più significativo nella nuova livrea della vettura è la scomparsa del logo SportPesa, un marchio con cui Racing Point ha mantenuto un accordo di sponsorizzazione fino alla fine del 2020. Al contrario un altro sponsor, BWT, ha acquisito maggiore importanza nella progettazione della RP20 e compare più di una volta sulla monoposto.

“Un mio amico ha scattato questa foto oggi sul lago Mondsee. È stata una pura coincidenza mentre passeggiava con la sua ragazza“, scrive l’utente che ha diffuso le immagini sui suoi social network. “Lui non è un grande fan di Formula 1 e ha pensato che fosse un’auto più vecchia. Dal momento che Racing Point ha detto che la nuova monoposto sarà rivelata presso la sede del loro sponsor principale (BWT), sono abbastanza sicuro che questa sia la nuova RP20“.

Di seguito potete vedere una delle foto ‘incriminate’.