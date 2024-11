Sospensione patente: col nuovo cds la puoi evitare pagando | Tutto legale se hai voglia di farti spennare

Il Nuovo Codice della Strada ti permette di evitare la sospensione della patente pagando, finalmente è tutto legale.

Ecco che arriva il Nuovo Codice della Strada con tutte le sue nuove regole, con cui gli automobilisti dovranno imparare a fare i conti. Una nuova serie di leggi a cui gli automobilisti si dovranno attenere, per evitare di dover pagare delle multe a dir poco, salate.

Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha svolto un lungo e difficile lavoro per modificare il Codice della Strada, esattamente come le indicazioni fornire dalla Commissione Europea che ha chiesto delle strade molto più sicure in tutta la Comunità Europea.

Il numero di incidenti che si verificano sulla strada è ancora troppo elevato e le nuove regole, insieme alle sanzioni molto più aspre dovrebbero essere in grado di spingere gli automobilisti ad adottare una guida che sia molto più sicura.

Tra le diverse normative che sono state introdotte ce ne sarebbe una che permetterete di evitare la sospensione della patente, semplicemente pagando.

Nuovo Codice della Strada e le regole che sono cambiate

Lo scopo principale del Nuovo Codice della Strada è quello di offrire la possibile ai cittadini di riuscire ad avere delle strade molto più sicure. Purtroppo i numeri parlano chiaro e il numero di incidenti è ancora molto incisivo sulle strade italiane. Proprio in queste settimane le cronache ci hanno raccontato di scontri mortali che hanno portate via le vite ad automobilisti e passeggeri.

Per offrire una maggiore sicurezza in strada, sono stati organizzati una serie di posti di blocco per poter vigilare sugli automobilisti e sulla loro guida. Considerando le sanzioni molto più severe il rischio di vedersi togliere i punti dalla patente è molto più elevato, ma ci sarebbe un modo per evitare il peggio, ovvero per non vedersi portar via la patente.

Dovrai pagare circa 1100 euro per continuare a guidare

Quando si riceve una sanzione presso il proprio domicilio e l’infrazione commessa prevede la decurtazione dei punti, occorre provvedere alla comunicazione dei dati del conducente. La mancata comunicazione prevede una sanzione amministrativa che va dai 292 euro fino ai 1168 euro. Ma ci sono casi in cui la mancata comunicazione potrebbe essere un grande vantaggio.

Se non si vuole perdere i punti dalla patente si potrebbe pagare la multa e quindi evitare di comunicare i dati e farsi togliere i punti dalla patente. Ricordiamo che ogni patente di guida ha al massimo 30 punti, di cui 10 vengono implementati negli anni che non si commettono infrazioni del codice della strada. Vedersi decurtare punti per eventuali infrazioni è possibile che porti alla sospensione del documento stesso. Quindi, pagando la sanzione per la mancata comunicazione è possibile evitare il provvedimento.