Posto di blocco, “favorisca il telefono”: la chat che ti inchioda al volante | Cancellala o finisce malissimo

I gruppi Whatsapp possono crearti non poche problematiche al posto di blocco. Attento a quello che stai rischiando.



Whatsapp è attualmente l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in assoluto.semplice da comprendere anche chi non è particolarmente avvezzo alla tecnologia, essa permette di rimanere in contatto per tutte le persone che conosciamo in maniera molto semplice.

L’utilizzo che se ne fa è veramente molto vasto, essa permette di comunicare con amici, parenti e sfruttando alcune funzioni, avere anche la possibilità di inviare messaggi a più persone contemporaneamente.

Negli ultimi anni hanno avuto vasto utilizzo quelli che comunemente conosciamo come gruppi WhatsApp. I più temuti dalle mamme a scuola, essi vengono utilizzati in qualsiasi ambito, tanto quello lavorativo, che privato.

Quello che in pochi sanno è che prendere parte ad alcuni gruppi può essere illegale.

I gruppi Whatsapp ti possono mettere in pericolo

Numerosi i pericoli che si corrono in strada. Nelle ultime settimane proprio per questo motivo, sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine, con un aumento spropositato dei posti di blocco. Il compito di questi è quello di vigilare sulla sicurezza degli utenti della strada, intervenendo anche contro quelli che infrangono le regole stradali. Tutto questo è successo per via anche, della modifica del Codice della Strada e del bisogno di offrire sicurezza ai cittadini che quotidianamente circolano in strada. Quello che in molti non sanno è che ci sono delle regole che alcuni non conoscono, credono di mettere in atto un comportamento che non sia fonte di problemi, invece si riceve una salatissima multa.

Gli automobilisti farebbero un utilizzo improprio dei gruppi Whatsapp e non riguarda l’utilizzo del cellulare alla guida, ma un’altra tipologia di utilizzo che per le forze dell’ordine è irregolare e non permette loro di svolgere il proprio lavoro nella maniera migliore possibile.

Whatsapp è le possibili sanzioni

Negli ultimi anni hanno spopolato i gruppi Whatsapp in cui gLi automobilisti segnalano dove sono presenti i posti di blocco. Una sorta di collaborazione tra gli automobilisti che però manda su tutte le furie le forze dell’ordine che non possono procedere con il controllo sulla sicurezza stradale.

In Spagna si sta pensando di introdurre una specifica regolamentazione a riguardo, che permetta di sanzionare coloro che sono all’interno di gruppi Whatsapp di tale genere. Idea che potrebbe essere anche applicata all’Italia.