Furti, il catalizzatore non lo vuole più nessuno: oggi questo pezzo vale molto di più | Allerta per la nuova richiesta del mercato nero

Sempre più spesso i furti d’auto si limitano soltanto ai componenti piú redditizi come il catalizzatore. Perché é così importante?

Il mercato nero dei componenti auto ha subito una drastica evoluzione negli ultimi anni. Se un tempo erano gli oggetti preziosi o l’elettronica di consumo a farla da padrone, oggi un nuovo elemento è balzato agli onori della cronaca: i catalizzatori. Il segreto di questo boom di furti risiede nei preziosi metalli contenuti all’interno dei catalizzatori: platino, palladio e rodio. A causa dell’aumento della domanda e della diminuzione delle riserve, il valore dei metalli preziosi, presenti nel catalizzatore, è in costante crescita, rendendo i catalizzatori un investimento redditizio per i criminali. Infatti, i preziosi elementi, fondamentali per le emissioni delle auto, hanno un valore elevatissimo sul mercato e vengono utilizzati in numerosi settori industriali, dall’elettronica alla gioielleria. Il loro costo, che può superare di gran lunga quello dell’oro, li rende un vero e proprio “oro nero” per i ladri.

Cos’è il catalizzatore auto?

Il catalizzatore, spesso chiamato “marmitta catalitica”, è un componente fondamentale del sistema di scarico di un’automobile. La sua funzione principale è quella di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti prodotte dalla combustione del carburante all’interno del motore. Al suo interno, una complessa struttura a nido d’ape è rivestita da metalli preziosi. I gas di scarico, caldi e ad alta pressione, attraversano questa struttura entrando in contatto con i metalli preziosi. Grazie a una serie di reazioni chimiche, il catalizzatore trasforma i gas nocivi, come monossido di carbonio e ossidi di azoto, in sostanze meno dannose per l’ambiente, come anidride carbonica e acqua.

Le conseguenze dei furti

La crescente domanda di metalli preziosi utilizzati nei catalizzatori, sia per la produzione di nuovi catalizzatori che per il riciclaggio, ha fatto aumentare il loro valore sul mercato nero, incentivando ulteriormente i furti. Purtroppo i furti di catalizzatori hanno conseguenze significative sia per i proprietari delle auto che per la collettività. Oltre al danno economico causato dalla sostituzione del componente, rubare un catalizzatore rende l’auto inutilizzabile fino alla riparazione. L’assenza del catalizzatore rende il motore più rumoroso, causando disagio al conducente e agli altri utenti della strada. Inoltre, la mancanza di catalizzatori aumenta le emissioni inquinanti nell’ambiente, compromettendo la qualità dell’aria. In conclusione, il furto di catalizzatori è un problema crescente che richiede l’attenzione di tutti. Adottando le misure preventive adeguate, è possibile ridurre significativamente il rischio di diventare vittima di questo tipo di crimine.