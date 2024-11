Sorpasso, il 90% degli automobilisti italiani lo fa rischiando multe da 330€ a cuor leggero | Pochissimi attivano il segnale obbligatorio

Sorpassi azzardati senza frecce: un’epidemia stradale che costa cara. Cresce la preoccupazione delle autorità stradali

Il sorpasso, una manovra tanto comune quanto rischiosa, sembra essere diventata un’abitudine pericolosa per molti automobilisti italiani. Nonostante le campagne di sensibilizzazione e le sanzioni previste dal Codice della Strada, ben il 90% di noi ammette di aver effettuato almeno una volta un sorpasso in condizioni non sicure. Le ragioni di questo comportamento sono molteplici e spesso si intrecciano tra loro. La necessità di guadagnare pochi minuti di tempo spinge molti a compiere sorpassi azzardati, anche in condizioni di scarsa visibilità, su strade strette o in presenza di altri veicoli. Anche la percezione del rischio è spesso distorta: si tende a pensare che “a me non succederà”, sottovalutando le conseguenze di un incidente, anche lieve.

Un segnale spesso dimenticato: l’importanza delle frecce

Molti automobilisti ignorano o sottovalutano le norme del Codice della Strada, ritenendo di poter decidere liberamente quando e come sorpassare. Un altro aspetto preoccupante è il basso numero di automobilisti che attivano il segnale di direzione prima di effettuare un sorpasso. Questo segnale è fondamentale per comunicare le proprie intenzioni e per evitare fraintendimenti che possono portare a incidenti. Questa infrazione, infatti è particolarmente grave, in quanto mette a rischio la vita di tutti gli utenti della strada. Le conseguenze possono essere tamponamenti, scontri frontali o uscite di strada. Il sorpasso azzardato è un problema serio che richiede un cambiamento culturale. Solo attraverso una maggiore consapevolezza dei rischi e un rispetto rigoroso delle regole della strada potremo rendere le nostre strade più sicure.

Le conseguenze di un sorpasso azzardato

I sorpassi azzardati sono una delle principali cause di incidenti stradali, con gravi conseguenze per i conducenti coinvolti e per gli altri utenti della strada. Questa manovra è particolarmente pericolosa, in quanto richiede di occupare la corsia opposta, esponendosi al rischio di scontri frontali. La pericolosità della manovra di sorpasso, nasce dal fatto che è molto difficile valutare correttamente la distanza e la velocità degli altri veicoli. Il Codice della Strada stabilisce all’art.148 modalità e divieti per eseguire tale manovra in condizioni di sicurezza. Sono previste sanzioni per chi viene sorpreso a effettuare un sorpasso vietato. Il colpevole rischia una multa che può arrivare fino a 330 euro, oltre alla decurtazione di punti dalla patente. Inoltre un incidente causato da un sorpasso azzardato può inficiare le valutazioni dell’assicurazione e comportare danni ingenti al veicolo e costi elevati per le riparazioni.