Lavaggio interni, il trucco fai da te per sedili in stile autosalone: una stregoneria da 50 centesimi

Oggi vi proponiamo un trucco economico per il lavaggio degli interni fai da te, che vi farà tornare i sedili puliti come quando avete preso l’auto dal concessionario.

Sarà per l’emozione del momento, ma l’istante esatto di quando andate a ritirare la vostra auto nuova dal concessionario, è uno di quei ricordi che resteranno indelebili nella vostra mente per sempre. L’auto lucida, quel tipico odore di nuovo, quella pulizia quasi maniacale internamente che probabilmente, soprattutto se avete bambini o amorini pelosi, vedrete soltanto quel giorno, vi faranno emozionare.

Sappiamo bene in realtà che la pulizia sia interna che esterna della propria auto bisognerebbe mantenerla sempre, non solo quando è nuova. Sicuramente per la questione tutela carrozzeria, in quanto sono molte le cause per cui potrebbe danneggiarsi, come per esempio gli escrementi degli uccelli, gli agenti atmosferici e così via.

Per non parlare della pulizia interna che vi garantirebbe sempre un ambiente pulito e igienizzato. Proprio a tal proposito, oggi vogliamo suggerirvi un metodo economico per pulire i sedili in modo fai da te, facilissimo da praticare.

Le raccomandazioni degli esperti

Sono molteplici le strade da seguire per avere un’auto sempre pulita e in ordine. Quale strada seguire, spetterà solo a voi, in quanto potrete optare per far lavare il vostro veicoli dagli esperti, oppure con i metodi fai da te e infine utilizzando prodotti autorizzati. Nel primo caso ovviamente, non dovrete preoccuparvi più di tanto, in quanto dovrete essere sicuri soltanto di avere il conto coperto quando andrete a strisciare la carta, al termine del servizio.

Negli ultimi due casi invece, sia che utilizziate metodi naturali, come per esempio l’utilizzo del limone o dell’aceto, sia che acquistate i prodotti professionali, è fondamentale fare sempre una ricerca approfondita su cosa la vostra auto possa supportare e cosa no, in quanto non tutti i prodotti vanno bene per tutti i tipi di materiali.

Come pulire gli interni in maniera economica

Tornando a noi, volete sapere qual è un trucchetto economico per il lavaggio interni della vostra auto, per avere dei sedili nuovamente brillanti e profumati come appena acquistata? Sembra una stregoneria, in realtà è un metodo utilizzato da un utente TikTok, approvato dai suoi follower. L’influencer, di cui vi abbiamo allegato il video qui in alto, fa un mix di prodotti, cioè acqua tiepida, aceto, ammorbidente, sapone liquido e bicarbonato di sodio.

Dopo aver agitato bene, prende un coperchio di plastica, lo avvolge dentro un panno in microfibra e dopo averlo inumidito, lo passa con forza sui sedili. Il tiktoker ne garantisce il risultato, anche perché la prova del 9, l’avrete guardando lo sporco dello straccetto. Infine, lasciate asciugare il veicolo e sentirete che profumo.