Monopattini elettrici, 400€ se non sei provvisto di talloncino | Col nuovo CdS fanno i posti di blocco per pizzicare i furboni

Adesso se giri con il monopattino elettrico e non hai questo talloncino, rischi 400 euro di multa, ecco cosa ci dice il nuovo CdS.

Arriva il nuovo codice della strada ammette in difficoltà tutti gli utenti che quotidianamente si mettono al volante al proprio mezzo. Ovviamente quando si parla di nuove regole della strada, non ci si riferisce solo ed esclusivamente alle automobili, come spesso si può pensare. Sappiamo bene che sono molti mezzi che vengono utilizzati sulle strade cittadine e ognuno di loro si deve attenere a specifiche regole.

Nella revisione della normativa stradale, si sono accesi i riflettori su alcuni mezzi di viabilità green particolarmente utilizzati negli ultimi anni. Ci si riferisce in maniera particolare ai monopattini elettrici, su di loro un vero polverone.

Non è di certo una notizia nuova, quella che si occupa della sicurezza di coloro i quali utilizzano il monopattino elettrico in maniera quotidiana. Questo mezzo poco inquinante ed estremamente maneggevole, è stata adottata da tantissimi anche per recarsi al lavoro, senza considerare il gran numero di minorenni, che lo scelgono per muoversi all’interno della città.

Ma considerando il numero crescente di incidenti che li hanno visti come protagonisti, è stato inevitabile che si iniziasse a legiferare anche su di loro, come se fossero dei motorini o similari.

Monopattino elettrici: la sicurezza al primo posto

Questo è stato lo spirito che ha mosso l’intera revisione del codice della strada. Quello che si vuole che tutti coloro che percorrono strade cittadine o extraurbane, possano godere di una maggiore sicurezza. Si vogliono ridurre in maniera drastica il numero di incidenti stradali che ogni anno avvengono sulla strada e che purtroppo negli ultimi mesi ha visto come protagonisti anche i monopattino elettrici.

Proprio per questo motivo si è iniziato a pensare che la scelta giusta sia quella di rendere obbligatori alcuni documenti, che prima non venivano contemplati, si è spesso parlato della possibilità di prevedere la stipula di un contratto assicurativo, ovvero il bisogno di una patente specifica.

Regolamentazioni completamente nuove

Quelle che sono state introdotte sono regolamentazioni completamente nuove, sull’utilizzo dei monopattino elettrici, che mirano non solo ad aumentare la sicurezza, ma anche ad evitare l’utilizzo selvaggio di tali mezzi. Ci si è soffermati, quindi, sulla modalità di parcheggio di tali mezzi green, i comuni possono individuare alcune aree di sosta riservate ai monopattino elettrici, ma per poter essere utilizzati i mezzi devono essere dotati di uno specifico talloncino.

I contrassegni identificativo adesivo deve essere applicato e mai rimorso sul monopattino lo stesso, stampato dall’Istituto poligrafico dello Stato secondo le modalità previste dal decreto ministeriale. Il caso in cui si cambi residenza, occorre provvedere all’immediata comunicazione. Per coloro che non lo espongono correttamente sono previste sanzioni da 100 a 400 euro.