Rosberg su Hamilton: “È il migliore, gli do il beneficio del dubbio”

L’ex rivale Rosberg commenta il 2024 difficile di Hamilton e avverte: Leclerc potrebbe superarlo

Nico Rosberg ha espresso il suo punto di vista sulla difficile stagione dell’ex compagno di squadra Lewis Hamilton. Pur definendo il sette volte campione del mondo il migliore di tutti i tempi, il tedesco si è accertato di metterlo in guardia: un altro anno sottotono potrebbe vedere un Leclerc sorpassare il britannico proprio come Russell ha superato lo stesso Hamilton nella stagione passata.

“Charles sarà allo stesso livello di George Russell“, dichiara Rosberg. “Sono i migliori della prossima generazione, tranne Verstappen che è un po’ sopra. Lewis ha sofferto e non sappiamo bene perché. Quindi se succede la stessa cosa della scorsa stagione, Charles supererà Lewis nello stesso modo in cui George lo ha superato nel 2024″.

Hamilton e Leclerc: sfida aperta in Ferrari

Con l’arrivo di Hamilton in Scuderia, l’attenzione è tutta sulla rivalità interna con il futuro compagno di squadra. Jean Alesi, ex pilota del Cavallino Rampante, crede che il monegasco possa avere un vantaggio a livello generale, ma che il britannico resti un punto di riferimento in gara. Queste predizioni sono confermate dalle sue stesse dichiarazioni.

“Lewis sente le cose in modo diverso dagli altri e ha un passo gara molto forte, ma Charles è davvero veloce in qualifica e la posizione di partenza in Formula 1 è sempre molto importante”, afferma. E Rosberg conclude: “Lewis è il migliore di tutti i tempi. Gli stiamo ancora dando il beneficio del dubbio in modo che possa tornare di nuovo alla sua versione migliore, e poi dovrebbe essere un po’ più avanti di Charles alla fine della stagione. Vedremo”.

A Maranello si preannuncia dunque una battaglia interna di altissimo livello, con entrambi i piloti pronti a dimostrare di essere il punto centrale della Scuderia. Per Hamilton, sarà l’occasione di rilanciarsi dopo un’annata difficile. Per Leclerc, la possibilità di dimostrare di poter primeggiare anche contro uno dei migliori della storia.

Di: Maia Conti