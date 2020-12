Seidl non ha dubbi: “Sainz avrà successo con la Ferrari”

Con due anni di McLaren alle spalle, Andreas Siedl crede nel successo di Sainz in Ferrari.

Carlos Sainz Jr dopo due anni saluta la McLaren per iniziare una nuova avventura in Ferrari dal 2021. Le qualità del pilota spagnolo hanno convinto gli uomini in rosso che hanno visto in lui il soggetto ideale per andare a sostituire Sebastian Vettel. Anche Andreas Seidl, CEO della McLaren, è convinto nelle qualità eccelse di Sainz e commenta il passaggio del suo ormai ex pilota nel team italiano positivamente: “Sainz avrà successo in Ferrari, non ho dubbi”.

Nei due anni in McLaren Sainz ha dimostrato di avere costanza e grande maturità, sopratutto in gara. I risultati che ha ottenuto in termini di punti infatti confermano questa tesi, sottolinea l’ingegnere tedesco commentando le qualità dello spagnolo. “Chiaramente Carlos ha svolto un ruolo importante nel nostro viaggio negli ultimi anni. Alla fine, i punti che ha ottenuto in questi due anni parlano da soli“- ha detto Seidl per il portale Nextgen-Auto.com.

“SAINZ PILOTA TOP”

Il CEO della McLrean elogia anche l’atteggiamento di Sainz fuori dalle piste. “E’ arrivato qui dopo un periodo molto difficile per la squadra, ma ha dato tutto per noi sin dal primo test ad Abu Dhabi di due anni fa, sia in pista che fuori, anche per quanto riguarda il rapporto di lavoro e l’atteggiamento nei confronti degli ingegneri e meccanici”.

L’ingegnere tedesco considera il pilota madrileno un topo rider e quindi all’altezza di una prestigiosa squadra come lo è la Ferrari. Per Seidl il successo di Sainz in Ferrari è garantito. “Durante questi due ani in McLaren abbiamo visto che Carlos ha le carte in regola per essere un pilota top. E’ stato un periodo importante nella sua carriera in Formula 1″- ha detto in conclusione.