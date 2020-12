Sebastian Vettel: il regalo di addio alla Ferrari

Sebastian Vettel saluta la Ferrari con un regalo di addio alla squadra: un album fotografico per ogni dipendente

Sebastian Vettel dà l’ultimo addio alla Ferrari con un regalo ricco di emozioni. E’ ormai una tradizione per il pilota tedesco, alla fine di ogni stagione, fare un regalo ai membri dello staff che hanno lavorato con lui. Si tratta sempre di una lettera di Natale e di un album fotografico che raccoglie i migliori momenti passati insieme. In quest’occasione, in cui il suo contratto con la scuderia italiana si appresta al termine il 31 dicembre – con il successivo passaggio in Aston Martin – ha deciso di racchiudere nell’album tutti gli ultimi anni.

Con questo regalo, l’ormai ex pilota della scuderia italiana saluta tutta la squadra di Maranello e si appresta ad iniziare una nuova avventura. Con l’inizio del nuovo anno, i suoi progetti per il futuro si trasferiranno alla scuderia britannica (ex Racing Point), e il suo nuovo compagno di squadra sarà Lance Stroll. Il suo posto nella scuderia italiana toccherà invece a Carlos Sainz, che ha già iniziato a prendere confidenza con la monoposto in vista dei test di Fiorano che si terranno il prossimo mese.

SEI ANNI IN ROSSO

L’album, nel quale possiamo vedere sulla copertina una foto della monoposto di Sebastian Vettel, prende il titolo di Five (in onore al suo numero). Poco più sotto, la dicitura 2015-2020 commemora i sei anni passati insieme al team italiano. Le foto al suo interno ripercorrono tutti i momenti salienti di quest’avventura, dalle vittorie alle sconfitte. Tra i tanti momenti vi è anche ricordata una delle sue vittorie più belle in cui festeggia con la bandiera della squadra.

Nonostante nel corso di questi anni il tedesco non sia riuscito a coronare il sogno di vincere un altro titolo mondiale in Rosso, non sono di certo mancati i traguardi. Difatti, ha concluso questo percorso completando più di cento gare in Ferrari, ottenendo 14 vittorie, 12 pole e 55 podi. E’ diventato il terzo pilota ad essere salito più volte al vertice con il team di Maranello, il secondo con il maggior numero di podi e il quinto con il maggior numero di pole.