Se trovi un totem con questo QR Code non scansionarlo mai | Quando un parcheggio ti costa il conto in banca

Se quando parcheggiate la vostra auto trovate un totem con questo QR Code fate attenzione e non scansionatelo mai, in quanto le conseguenze sarebbero devastanti per voi.

I truffatori se le inventano veramente tutte per cercare di imbrogliare i poveri malcapitati, i quali incuranti, per quanto cerchino di tenere sempre alta la guardia, possono incappare in svariate truffe.

Alcune di queste sono curate talmente tanto nei minimi dettagli che spesso risultano difficili da contrastare, se non si dispone sempre di una mente sospettosa e sappiamo tutti quanti benissimo, quanto a lungo andare, vivere così sia stancante.

Per questo motivo è sempre bene rimanere informati in modo da venire a conoscenza delle ultime truffe escogitate, come questa di cui vi parleremo oggi, dove i protagonisti sono questo totem con un QR Code. Non usatelo assolutamente per parcheggiare se non volete vedervi svuotare il conto.

Le tecniche recenti dei truffatori

Sono diversi gli enti che puntualmente avvisano i loro clienti di prestare molta attenzione a tutte quelle richieste scritte o telefoniche, dove si chiede di versare soldi, dare i codici di accesso, spostare somme di denaro e così via. Non bisogna fidarsi di nulla ormai e soprattutto è sempre opportuno spendere qualche minuto in più e controllare la fonte, piuttosto che farsi prendere dalla fretta anche perché i truffatori puntano proprio su questo, sull’effetto sorpresa.

La truffa del QR Code di cui vi parleremo a breve è soltanto una delle recenti frodi messe in atto da questi criminali, per questo motivo gli agenti stanno cercando di mettere in guardia i cittadini invitandoli alla prudenza, ricordando loro di non cliccare mai nessun link sospetto, di verificare sempre l’url del sito, di preferire i metodi tradizionali di pagamento, qualora non siate certi al 100% che le indicazioni rilasciate provengano da un ente attendibile. Eppure, vedendo quante persone sono state truffate dal famoso totem, sono ancora molti coloro che non sono informati su questa particolare storia.

Warning: QR code scam on Pay & Display Machines

Fingal County Council is warning motorists to be vigilant of a QR scam that has taken place on Pay and Display machines. The Council is aware that a bogus QR sticker is being placed on some machines, bringing the user to a… pic.twitter.com/xvmZSwY9yF — Fingal County Council (@Fingalcoco) October 14, 2024

Come proteggersi dal QR Code al parcheggio

Come dicevamo, i truffatori sono sempre molto accorti e con la truffa del totem si sono superati. Cosa fanno vi starete chiedendo? Semplice, in prossimità delle colonnine dove si effettua il pagamento per il parcheggio, dispongono su di esse, un QR Code fasullo, il cui conto non è quello dell’ente proposta ma quello dei malviventi.

Il guidatore, scansionando questo codice o paga direttamente la cifra del parcheggio pensando di essere tutelato o rilascia addirittura i dati della propria carta o del proprio conto, vedendoseli svuotare in un battito di ciglia. Come rivelano le autorità, evitare di scansionare questi codici in luoghi pubblici di cui non c’è nessuna certezza e soprattutto, per quanto possano essere meno veloci, optato sempre per i metodi di pagamento tradizionali.