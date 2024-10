Lidl, torna la frode più temuta dagli automobilisti: “Regaliamo 10 camper Hymer in collaborazione con BASF” | Troppo bello per essere vero

È tornata la truffa più temuta ai danni del Lidl e dei clienti fiduciosi, il cui legame con il noto discount gli fa abbassare la guardia. Veramente ti regalano 10 camper Hymer?

Molti cittadini lo sappiamo bene, sono abbastanza abitudinari e soprattutto si affezionano ai vari brand di cui hanno fiducia, per questo non pensano mai che quella pubblicità possa essere ingannevole.

Del Lidl poi, sono talmente tanto abituati a vedere offerte sensazionali sul loro sito e sui social, ovviamente sui loro canali ufficiali, che in molti ci hanno creduto a questa “offerta”, pensando realmente di poter vincere il premio proposto.

Badate bene che quando una cosa sembra troppo bella per essere vera, nella maggior parte dei casi è proprio una fake. Questa famosa truffa purtroppo è tornata a mietere vittime, in quanto i cittadini si fanno plagiare da quella richiesta accattivante in merito al camper Hymer.

In cosa consiste questa truffa

Lo sappiamo molto bene è difficile non fidarsi del Lidl, come recita anche il loro motto: “è la convenienza a farvi entrare, ma è la qualità che vi fa tornare”. Ed è vero, in quanto i prodotti ufficiali venduti dal noto discount, attirano molti clienti, i quali sfogliano sempre con piacere il volantino o visionano le offerte sui loro canali social ufficiali. Il sottile confine tra offerte reali e truffe sta proprio in questo concetto, quando una comunicazione avviene in siti esterni, dove viene riportato un semplice logo, non dovrebbero mai essere considerati attendibili.

In questo contesto, un fantomatico sito il quale mostra un camper e il logo della Lidl in primo piano, riporta questo accattivante invito: “Vorremmo mettere in palio 10 camper Hymer in collaborazione con BASF. Partecipa al sondaggio e compila il modulo per i nostri partner! Il 31 ottobre 2023 selezioneremo casualmente 10 vincitori tra i partecipanti…”. Troppo bello per essere vero?

Un camper futuristico

Come vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, con quell’invito irresistibile, come ci riportano da motor.elpais.com, questo fantomatico sito invita i cittadini a prendere parte al sondaggio, puntando sulla speranza di molti di poter ricevere quel bellissimo camper. Nell’articolo spiegano i motivi per cui questa potrebbe trattarsi dell’ennesima truffa ai danni dei clienti ma anche del marchio stesso, il cui nome viene utilizzato in maniera impropria.

Per prima cosa, come ci fanno notare, il form da compilare contiene richieste per nulla pertinenti con quelle che potrebbero fare dal noto discount, chiedendo dati molto personali e l’url di riferimento non contiene nessuna indicazione che riguardi il discount. Inoltre, né sul sito ufficiale del Lidl né sui suoi canali social si parla di questo fantomatico concorso e per di più la grammatica con cui è scritto il testo è errata. Infine sul sito Hymer mostrano che il camper dell’immagine è un prototipo che ancora non esiste, in quanto potrebbe essere prodotto dal 2025 ma di certezze non ce ne sono (vi riportiamo il video dove lo pubblicizzano). Per questo motivo prestate sempre molta attenzione a quello che cliccate.