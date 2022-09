Scontro Hamilton-Verstappen: stagione più cauta, ma…

La stagione 2021 ha visto protagonista lo scontro tra Hamilton e Verstappen. Quest’anno la Mercedes ha lasciato spazio all’olandese, ma in nessun momento Lewis ha riconosciuto l’abilità di Max

Tutti ci ricorderemo l’emozionante scontro tra Hamilton e Verstappen nella stagione 2021. Momento chiave il GP di Silverstone dove a Copse Lewis attacca Max all’esterno colpendolo sulla posteriore destra e facendolo finire sulle barriere ad una velocità impressionante. L’impatto è da 51G, Verstappen ne esce frastornato e con la RB16B distrutta. Segue Monza che è un replay di quanto visto a Silverstone: al 26° giro Max e Hamilton si speronano alla prima variante, con esito quasi drammatico. Infatti, la RB16B si alza e si appoggia sulla W12, solo l’halo salva Hamilton da conseguenze catastrofiche. Come non dimenticare il finale di stagione ad Abu Dhabi con numerose polemiche per la SC che fa vincere il titolo all’olandese.

Nel podcast Beyond the grid Christian Horner ha dichiarato che Verstappen non era affatto in soggezione nel lottare contro Hamilton, tuttavia c’è da dire che a momenti lo scontro sembrava una battaglia personale e psicologica oltre che in pista. “Penso che lo era più nella testa di Hamilton che di Verstappen. Perché lui è il sette volte campione del mondo che ha tutto da perdere, Max è il ragazzino che si prende i rischi e non ha nulla da perdere. La posta in gioco era alta”, ha aggiunto il team principal della Red Bull.

Visto come sono andate le cose la scorsa stagione, non è sorprendente vedere come nessuno dei due sia particolarmente affettuoso nei confronti dell’altro. “Non c’è mai stato un momento in cui Lewis Hamilton abbia richiamato l’attenzione sul talento di Max riconoscendone le abilità”, ha detto l’ingegnere britannico. I momenti di tensione hanno riguardato entrambi, ma le critiche si sono concentrate maggiormente su Max. Infatti, molti hanno messo in dubbio più volte la sua capacità di gestire la pressione nei momenti chiave. Ancora lo hanno criticato per come ha corso ruota a ruota con Hamilton ad Interlagos spingendolo fuori pista

Com’è la situazione attuale?

Durante le riprese dell’ultima serie Netflix Drive to Survive Hamilton ha definito Max “aggressivo come l’inferno” e anche uno tra i bulli contro cui ha corso durante tutta la sua carriera. Oggi però il britannico ha detto che le cose sono tornate più normali e che l’attuale stagione è un po’ più cauta della precedente. D’altra parte quest’anno la Mercedes è meno competitiva ed è duello RedBull – Ferrari.

A questo proposito Horner crede che lo scontro con Leclerc sia nettamente diverso rispetto a quello con Lewis. Durante la stagione corrente abbiamo avuto modo di vederlo: tra i due c’è rispetto e stima reciproca, forse perché hanno gareggiato l’uno contro l’altro sin da piccoli. Lo stesso Leclerc ha dichiarato: “Adoro la lotta con Max. Ci conosciamo da molto tempo. Si corre sempre al limite. Si può obiettare che quest’anno è un po’ meno aggressivo del normale nelle nostre battaglie, ma siamo anche cresciuti nel corso degli anni”.