Aston Martin, Krack su Stroll: “Non teme Alonso”

Il team principal dell’ Aston Martin, Mike Krack crede che Stroll sia molto sottovalutato nel Paddock

Il nuovo team principal dell’Aston Martin, Mike Krack, ha voluto sottolineare come le qualità di Lance Stroll non siano in discussione. Il lussemburghese nutre molta stima nei confronti del pilota canadese, nonostante spesso le sue abilità passino in sordina. Ciò soprattutto nel confronto con un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel, che aveva sollevato molti dubbi sul pilota candese. Gli stessi dubbi ora arrivano ancora più prepotenti, visto che Stroll se la dovrà vedere con Fernando Alonso dalla prossima stagione.

Krack su Stroll: “Lance non ha mai avuto una vettura competitiva”

Il team principal dell’Aston Martin spende parole al miele nei confronti del canadese e parla della competitività che li attende a partire dalla stagione 2023. In molti pensano che Stroll possa essere messo in ombra dalla presenza dello spagnolo, ma Krack non è d’accordo, infatti si è così espresso nell’intervista rilasciata per la pagina ufficiale del Circus.

“Quando Sebastian arrivò nel team in molti erano scettici su Lance, il quale era ancora inesperto, ma che invece si è comportato benissimo. Ora sento dire le stesse cose con l’arrivo di Alonso, ma staremo a vedere. E’ importante dire che Lance non ha mai avuto una vettura competitiva da quando gareggia in Formula 1, con la quale possa esprimere al meglio tutte le sue capacità. Non credo che Alonso tema Stroll, hanno gareggiato molti anni, ma sicuramente c’è grande rispetto tra i due, così come tra tutti i piloti.”

Stroll e Aston Martin avvertite da Alonso

Il pilota spagnolo porterà con sé all’interno del team di Stroll sicuramente una buona e forte dose di adrenalina e coraggio che l’hanno sempre contraddistinto. C’è chi pensa che il trasferimento in Aston Martin sia per Alonso, così come lo è stato per Vettel, un passaggio che lo porterà al ritiro, oppure una chance di tornare a lottare per ben più di una zona punti.