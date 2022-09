UFFICIALE: Yuki Tsunoda confermato in AlphaTauri

Mossa di mercato nell’aria da diverso tempo, oggi è arrivata l’ufficialità. Il giapponese proseguirà la sua avventura in Emilia-Romagna

Yuki Tsunoda è entrato a far parte dell’AlphaTauri, scuderia erede dalla Toro Rosso, all’inizio della stagione 2021 e ha trascorso fino ad oggi due anni al fianco di Pierre Gasly, firmando 43 punti in classifica – di cui 32 guadagnati la scorsa stagione – e un quarto posto, raggiunto nell’indimenticabile Gran Premio di Abu Dhabi 2021, come miglior piazzamento finale.

Commentando il suo nuovo accordo, che lo legherà al team di Faenza fino al 2023, Tsunoda ha dichiarato: “Voglio ringraziare enormemente Red Bull, Honda e AlphaTauri per aver continuato a darmi l’opportunità di guidare in Formula 1. Essendomi trasferito in Italia l’anno scorso, per essere più vicino alla fabbrica, mi sento davvero parte della squadra e sono felice di poter continuare a correre con loro nel 2023. Ovviamente la nostra stagione 2022 non è ancora finita e noi stiamo ancora spingendo al massimo nella battaglia nel midfield, quindi sono completamente concentrato in attesa che arrivi il prossimo anno”.

Soddisfazione anche per il boss faentino, Franz Tost: “Come abbiamo visto da quando si è unito a noi l’anno scorso, Yuki è un pilota di grande talento ed è migliorato molto in questa stagione. Il ritmo che ha mostrato di recente è una chiara prova di una curva di apprendimento ripida, che dimostra che merita un posto in Formula 1, e mi aspetto ancora da lui ottimi risultati nelle ultime sei gare del 2022. Come dico sempre, un pilota ha bisogno di almeno tre anni per fare i conti con la Formula 1, quindi sono contento che gli sia stato dato il tempo di mostrare tutto il suo potenziale”.

RED BULL SODDISFATTA DAL RINNOVO DI TSUNODA

“Inoltre – ha proseguito il team principal – il rinnovo testimonia la bontà del programma piloti guidato da Helmut Marko, dove siamo in grado di far emergere questi giovani talenti dalle categorie junior e svilupparli. Vorrei unirmi a Yuki nel ringraziare Red Bull e AlphaTauri, così come Honda, per il loro continuo supporto e per avergli permesso di rimanere con noi per un altro anno”.

Come anzidetto, la notizia del rinnovo del giapponese era nell’aria da tempo. Resta da capire chi sarà il suo prossimo compagno di box, con Gasly deciso a lasciare l’AlphaTauri e l’orbita Red Bull, per trovare un team in grado di trattarlo da protagonista. Cosa che evidentemente non si può fare, all’ombra di Max Verstappen. I bibitari libererebbero volentieri il francese, nel caso trovassero un sostituto adatto. Tutti gli indizi portano verso il profilo di Colton Herta, pilota IndyCar, su cui però pende l’incognita Super Licenza.