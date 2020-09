Schumacher ipotizza l’arrivo di suo nipote in Alfa Romeo

Nella stagione 2021 potrebbero esserci grosse novità riguardo il mercato piloti, con l’arrivo di giovani promesse.

Ralf Schumacher, opinionista per Sky Germany, crede che per l’anno prossimo l’Alfa Romeo stia cercando una nuova coppia di piloti. L’ex pilota della Williams sostiene che il team con sede a Hinwil, vorrebbe un pilota d’esperienza da affiancare ad un giovane facente parte della Ferrari Driver Academy per la stagione 2021. Tra i piloti emergenti il nome più papabile sarebbe quello di Mick Schumacher, suo nipote e figlio del 7 volte campione del mondo, attualmente militante in Formula 2.

Oltre al giovane pilota tedesco, ci sarebbero altri due candidati per un posto da rookie, anch’essi facente parte del programma giovani Ferrari. I piloti in questioni sarebbero Callum Ilott e Robert Shwartzman attualmente in lotta per il Mondiale di Formula 2 insieme a Schumacher Jr. La Ferrari infatti, avrebbe intenzione di installare uno dei suoi giovani emergenti in un team cliente, e l’Alfa Romeo sarebbe l’opzione ideale.

Ad affiancare uno dei giovani candidati sopra elencati, potrebbe arrivare, secondo Ralf Schumacher, Nico Hulkenberg. Questo però comporterebbe l’allontanamento sia di Kimi Raikkonen che di Antonio Giovinazzi, attualmente entrambi in Alfa Romeo. “Tutti conoscono la stretta collaborazione tra Ferrari e Alfa Romeo, avrebbe senso collocare lì un nuovo arrivato“, ha detto Schumacher a Sky Germany. “Penso che stiano cercando due nuovi piloti, un uomo esperto e un pilota promettente. Forse sono già in corso trattative con Hulkenberg“.

TRE PILOTI FERRARI NEL 2021

Il fratello del Kaiser inoltre sostiene che quest’anno potrebbe esserci un test di uno dei piloti della Ferrari Academy per l’Alfa Romeo, durante le prove libere di un Gran Premio di Formula 1. “Per l’Alfa Romeo le cose non stanno andando così bene in questo momento, per non dire altro. Non si perde molto se si lascia partecipare un giovane pilota di venerdì”, ha dichiarato il tedesco.

L’ex Williams e Toyota ha ipotizzato addirittura l’arrivo nel 2021 di tutti e tre i piloti della Ferrari Academy nel categoria regina, con gli altri due che approderebbero in Haas. La squadra statunitense in effetti non ha ancora ufficializzato la sua line up per la prossima stagione. “La Ferrari vuole sistemare i tre junior, quindi questa sarebbe l’opzione logica”, ha concluso Ralf.