Brawn: “Sainz deve preoccuparsi per il 2021”

Il CEO della Formula 1, Ross Brawn pensa che Carlos Sainz abbia motivo di essere nervoso e preoccupato per il suo 2021, dopo la prestazione della Ferrari a Spa

Brawn si rammarica della serie sfortunata che sta attraversando Carlos Sainz, dopo l’ennesimo problema di affidabilità che non gli ha permesso di gareggiare a Spa. Tuttavia, spicca la sua mentalità positiva, che crede possa tirarlo fuori dal periodo buio che sta attraversando in questo momento. Carlos Sainz non è stato molto fortunato in Belgio: a causa di un problema non ha potuto nemmeno prendere parte alla gara.

“E’ stato un anno difficile per lui, ma è un pilota molto positivo. E’ molto forte e l’ho sempre stimato. Sicuramente può uscire da questa situazione poiché è un grande pilota. Credo che debba essere preoccupato per quello che dovrà affrontare la prossima stagione, quando sarà vestito di rosso” commenta Brawn nella rubrica post-GP sul sito ufficiale della Formula 1.

BRAWN PENSA CHE LA FERRARI POSSA RIPRENDERSI

Brawn ricorda che situazioni come quella che sta affrontando la Ferrari sono più comuni in Formula 1 di quanto si pensi. Nonostante questa serie di sconfitte, è fiducioso che la squadra abbia la capacità di migliorare. “Mi sono trovato in una situazione simile a quella della Ferrari a Spa. In tale situazione non siamo riusciti a scaldare bene gli pneumatici e di conseguenza le prestazioni sono calate drasticamente” afferma il CEO.

“Indipendentemente dal fatto che, le persone facciano notare che tale deficit possa avere a che fare con i chiarimenti tecnici, ritengo che non si perda 1,3 secondi a giro da un anno all’altro soltanto per tale motivo” sottolinea e prosegue il CEO della Formula 1. Soffermandosi così sulle varie critiche effettuate al team di Maranello per la questione legata al motore del 2019.

“Non sono riusciti a portare in temperatura le mescole, perché il fatto che a Spa facesse più freddo non ha aiutato. Quando ciò accade, le prestazioni calano vertiginosamente e la monoposto sembra inguidabile. Se risolveranno il problema degli pneumatici potranno nuovamente lottare. Magari non riusciranno a vincere le gare, ma almeno effettueranno prestazioni migliori“ conclude così Brawn.