Binotto risponde alla critiche di Wolff: “Non ho niente da dire”

Non sono passate inosservate le frecciatine lanciate da Toto Wolff verso la Ferrari. Ma Mattia Binotto ha preferito non rispondere al boss della Mercedes

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, assicura di non aver nulla da dire a Toto Wolff in merito alle sue recenti critiche sulle prestazioni della Scuderia in questa stagione. Tuttavia, riconosce le difficoltà della sua squadra nel tentare di far funzionare le cose sulla monoposto, e da tifoso come lui stesso si definisce, se ne rammarica.

La deludente prestazione della Ferrari in Belgio ha occupato le prime pagine dei quotidiani ed è stato al centro delle discussioni del fine settimana. Anche Toto Wolff ha commentato questa situazione, andando a punzecchiare il team italiano: “In Ferrari dovrebbero chiedersi se le priorità che si sono stabiliti negli ultimi anni, li abbiano portati nella giusta direzione e da dove arriva la mancanza di prestazione”.

Per poi aggiungere: “Non fa bene alla Formula 1 vedere una Ferrari così lontana dalle posizioni che contano. La Scuderia di Maranello rappresenta un’icona e dovrebbe sempre puntare alla vittoria. Una situazione che non fa bene alla competizione e i tifosi sono molto dispiaciuti per questa mancata competitività. Le vittorie di Lewis Hamilton avrebbero un valore diverso. Provo compassione per i dipendenti della Ferrari e per i tifosi“.

MATTIA: “SO COSA STANNO PASSANDO I NOSTRI TIFOSI. LO SONO ANCHE IO”

Dichiarazioni che non sono passate inosservate nel corso del weekend del GP Belgio, con parole pesanti e quasi come per togliersi qualche sassolino nei confronti della Ferrari, per la questione motori 2019 o per altre situazioni di tipo politico, venute a galla prima della firma del Patto della Concordia. Parole che sono arrivate alle orecchie di Mattia Binotto, il quale però ha preferito non dire nulla sulle parole del team principal della Mercedes.

“So che ci sono persone di altre squadre a cui piace parlare della Ferrari, della nostra situazione e dei nostri tifosi. Non ho niente da rispondere. So cosa stanno passando i nostri tifosi. D’altronde io stesso sono tifoso e so esattamente ciò che stanno passando con noi. Lavoro in quest’azienda da 25 anni. Conosciamo le nostre priorità e sappiamo che non ci sono segreti in Formula 1. Occorre solamente svilupparli il più velocemente possibile e stabilire le giuste priorità,” ha così commentato Mattia Binotto, intervistato da Sky Sport F1 l’emittente televisiva italiana.

In conclusione, il team principal della Scuderia italiana commenta il disastroso weekend del GP Belgio, ricordando quale sia il suo lavoro e la situazione del suo team: “È così semplice. Certamente è stato un fine settimana molto brutto per noi. Molto deludente, frustrante. Non siamo soddisfatti, ma dobbiamo guardare avanti e ritrovare la determinazione. È un momento davvero difficile, ma la squadra è unita e rema tutta dalla stessa parte. Questo è l’aspetto più importante. Dobbiamo spingere con lo sviluppo e fare in modo che chi lavora non si senta frustrato, non sarebbe certo utile. Dobbiamo guardare in alto, non in basso”.