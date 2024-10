Sbagli a mettere carburante, e ora che succede? Dipende se hai inserito benzina al posto del diesel o diesel al posto della benzina | La differenza è enorme

Riempire il serbatoio della tua auto con la benzina sbagliata può causare gravi danni al motore. Ma è un errore al quale si può mettere riparo

Andare a fare rifornimento alla propria auto o un altro veicolo è un qualcosa che praticamente chiunque esegue automaticamente. Si tratta semplicemente di raggiungere il distributore di benzina, fermarsi alla pompa erogatrice e chiedere all’addetto il tipo di carburante da rifornire.

Tuttavia, vuoi per distrazioni proprie, vuoi per colpa del benzinaio, può succedere che il carburante immesso nel serbatoio dell’auto sia quello sbagliato. Ad esempio, può anche succedere che un’auto con motore a benzina venga riempita di gasolio, o viceversa.

Questo è un errore tanto comune quanto pericoloso, ma ci sono cose che si possono fare immediatamente per evitare di causare danni e gravi conseguenze al motore. Ma cosa succede al motore di un’auto se viene immesso il carburante sbagliato?

Riempire un’auto con motore a benzina con gasolio – o riempire un’auto con motore diesel con benzina – può avere conseguenze molto dannose per il motore e l’intero sistema dell’auto. Fin dal primo momento, infatti, l’auto potrebbe addirittura non avviarsi nemmeno se il serbatoio viene riempito con il carburante sbagliato.

Guai grossi al motore

Inoltre, riempire il serbatoio con la benzina sbagliata può avere gravi conseguenze per il motore dell’auto. Se per esempio si mette benzina in un motore diesel, dal momento che la benzina non possiede le proprietà lubrificanti necessarie a sostituire il diesel, il danno alla pompa di iniezione può essere drastico.

Viceversa, se mettete gasolio in un motore a benzina, le principali conseguenze che ci verificheranno saranno una perdita di potenza del motore, oltre ad alcuni guasti, l’emanazione di molto fumo e un marcato malfunzionamento dell’auto.

Cosa fare se si sbaglia carburante

Immettere il carburante errato in un’auto, può non diventare un problema irrisolvibile se ci si accorge al più presto di aver fatto l’errore. Se ci si accorge dell’errore nella stessa stazione di servizio, è fondamentale non avviare nemmeno il motore e avvisare la squadra di soccorso in modo che il veicolo possa essere trainato fino all’officina.

Una volta dal meccanico, la prima cosa da fare se nell’auto è stato caricato il carburante sbagliato è svuotare il serbatoio, pulire l’impianto di alimentazione (filtri inclusi) e fare rifornimento con il carburante corrispondente . Ma se è stato avviato il motore, non dovresti solo pulire il sistema di alimentazione, ma anche controllare la pompa di iniezione e gli iniettori.