Legge 689/81 art. 4: quando e perché il Codice della Strada non è più valido | Questa la conoscono solo poliziotti e avvocati

Prendere una multa non è mai piacevole per nessuno, soprattutto quando si è commessa una infrazione “in buona fede”Ci sono delle regole del Codice della Strada che normano la circolazione e il comportamento degli automobilisti sia sulle strade che quando si tratta di parcheggiare o solo sostare con la propria autovettura.Ad esempio molto banalmente non è permesso passare con il semaforo rosso, sia per una questione di regole del codice stradale sia per una questione di sicurezza, dal momento che passare col rosso può provocare incidenti molto gravi.

Ma anche ad esempio parcheggiare o sostare in posti dove non è permesso lasciare l’automobile può provocare l’elevazione di sanzioni che possono costare anche molti soldi, dal momento che il Codice della Strada è molto specifico in merito.

Le multe infatti sono all’ordine del giorno per tutte le persone che non osservano le regole della circolazione stradale, ma ci sono dei casi limite per i quali il Codice della Strada può essere bypassato e i vigili non possono in alcun modo fare multe.

Quando un’infrazione non è da multare

Come riporta il blog accademiapolizialocale.wordpress.com/, in merito a questa questione, ci sono delle eccezioni alle multe in caso di infrazione alle regole del Codice della Strada: infatti la legge 689/81 all’art. 4 “Cause di esclusione della responsabilità” recita: “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa“.

In sostanza, significa che se un automobilista è costretto in qualche modo a infrangere il codice della strada, o magari a passare con il semaforo rosso, in situazioni di estrema difficoltà o necessità, soprattutto se si tratta di qualcosa che può salvare la vita di qualcuno, allora nessuna multa può essere elevata.

Esempi pratici per evitare la multa

Per fare degli esempi pratici su quali siano le situazioni per cui una eventuale multa possa essere evitata a un automobilista che abbia infranto le regole del Codice della Strada, possiamo pensare alla necessità di recarsi urgentemente al pronto soccorso in quanto accusante un malore o per accompagnare una persona che avesse bisogno di cure, fretta per recarsi ad

una visita medica programmata, ecc.

In questo caso dunque, se un parente o un amico si sente male, e deve essere accompagnato all’ospedale, in presenza di un passaggio ad alta velocità al semaforo rosso, o se si parcheggia in divieto di sosta se non si trova parcheggio, non c’è possibilità che venga fatta la multa.