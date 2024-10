Il grave problema di comprare una macchina cinese | La paghi 2 spicci senza mettere in conto questo piccolo particolare

Con l’aumento delle vendite di automobili cinesi le officine indipendenti sono pronte a riparare veicoli di marche meno conosciute, con accesso limitato ai pezzi di ricambio.

Dato l’aumento delle vendite di veicoli di marca cinese in Messico , la domanda di servizi di manutenzione e riparazione è cresciuta in modo significativo.

Tuttavia, i proprietari di queste vetture devono affrontare lunghi tempi di attesa e problemi con la disponibilità dei pezzi di ricambio presso le concessionarie ufficiali. Questa situazione ha portato molti clienti a cercare alternative nelle officine meccaniche indipendenti.

Tiremax, un’officina specializzata in motori turbo situata a nord di Città del Messico, per questo motivo ha iniziato a formare il proprio personale per riparare queste auto.

“L’officina si è costantemente formata per offrire sempre il meglio alla clientela. Abbiamo già ben strutturato il settore dei veicoli a carburante. Ora stiamo implementando questa conoscenza con le auto cinesi e, al momento, con le auto elettriche”

Le dichiarazioni dei proprietari dell’officina

Jhovani Hernández, comproprietario di Tiremax, ha continuato: “Ma dobbiamo avere le infrastrutture per accogliere questo tipo di veicoli: rampe speciali, strumenti, fornitori e ogni tipo di problema. È un passo alla volta”. Oltre alla formazione, un’altra sfida è l’accesso ai componenti. “Stiamo cercando di capire se esiste già un mercato sostitutivo per questi marchi in termini di pezzi di ricambio, come candele, filtri e freni. Abbiamo trovato opzioni generiche e perfino originali, come con Suzuki, e vogliamo replicarle”, spiega Hernández a https://expansion.mx/.

Con la rapida crescita del mercato automobilistico cinese e l’adozione di tecnologie elettriche e ibride, stanno cambiando anche le dinamiche stesse della manutenzione: mentre i veicoli elettrici richiedono meno visite in officina , gli ibridi potrebbero richiedere più attenzione rispetto alle auto convenzionali. Questo cambiamento sta spingendo le officine a modificare i propri modelli di business e a investire in infrastrutture adeguate.

Voglia di vincere e primeggiare

“Vogliamo essere una delle prime officine a mantenere i veicoli elettrici e ibridi”, afferma Hernández. Nell’agosto 2024, le vendite di veicoli ibridi ed elettrici sono aumentate del 57,4% rispetto all’anno precedente, e nei primi otto mesi dell’anno sono state vendute 75.165 unità di questa tipologia, il 76,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo l’indagine condotta dalla Associazione messicana dell’industria automobilistica (AMIA).

In questo panorama, i brand cinesi come BYD sono al centro della scena. L’azienda si è posta l’obiettivo di raddoppiare le vendite in Messico l’anno prossimo, passando da 50.000 a 100.000 unità. Il che potrebbe essere un grande vantaggio per le officine indipendenti.