Sanremo 2025, Alonso autista di Michielin

È iniziato il Festival di Sanremo 2025, tra i protagonisti c’è Francesca Michielin e Fernando Alonso

Francesca Michielin ha portato sul palco dell’Ariston la sua nuova canzone, ‘Fango in Paradiso’, e poco dopo ha potuto pubblicare il videoclip, nel quale compare a sorpresa Fernando Alonso. La cantautrice ha voluto coinvolgere, il pilota e due volte campione del mondo di Formula 1, nella realizzazione del videoclip della canzone. Non come cantante, ma nel ruolo di autista al volante di un’Aston Martin.

Fernando Alonso, chófer de lujo de Francesca Michielin en el vídeo oficial de su nuevo single Fango in Paradiso pic.twitter.com/KIB5HeMxbz — SoyMotor.com (@SoyMotor) February 12, 2025

Francesca Michielin non ha mai nascosto la sua passione per le corse automobilistiche, e in diverse occasioni ha dichiarato di essere fan della Formula 1 e di Fernando Alonso. Qualche anno fa, ha dedicato una canzone al pilota spagnolo, che porta il suo nome nel titolo. In quella canzone, la cantautrice ha voluto raccontare e sottolineare le difficoltà che il pilota stava affrontando negli ultimi anni della sua carriera, prima del suo momentaneo ritiro dalla Formula 1, avvenuto a fine 2018. Nella stagione 2017, Francesca Michielin ha intonato l’inno di Mameli poco prima del GP d’Italia a Monza, con tanto di foto proprio con Alonso all’epoca pilota della McLaren.

Fernando in ‘Fango in Paradiso’

Siamo arrivati al 2025, ed ecco che con il Festival di Sanremo e le strade tra i due si rincontrano. Alonso non è il protagonista della canzone, ma compare nel videoclip. La canzone non è ispirata alla carriera dell’asturiano, come per esempio è successo con la canzone ‘El Nano’ di Melendi.

Il video di ‘Fango in Paradiso’, mostra la fine di una storia d’amore, con lo schermo diviso a metà e i due protagonisti che rivivono la loro relazione, fatta di complicità ma anche litigi. Francesca Michielin è seduta sul sedile posteriore di una vettura dell’Aston Martin, e con aria malinconica guarda il panorama dal finestrino. Alla fine della clip, Francesca scende dall’auto e saluta il suo autista, ovvero Fernando Alonso. L’asturiano compare in alcune scene, mentre guida per portare l’artista italiana verso una meta sconosciuta.

Con questo nuovo lavoro, Francesca Michielin è alla sua terza partecipazione al Festival della canzone italiana, e già dalle prime note, riesce a colpire nel segno con un brano malinconico ma intenso. La serata finale del Festival è fissata per sabato 15 febbraio, e al momento non sappiamo se il brano della Michielin riuscirà a portarla alla vittoria. Tuttavia, di sicuro grazie alla sua voce e la capacità narrativa, arricchita da passione, eleganza e determinazione, riuscirà a emozionare chi ascolta, e ascolterà il brano. E chissà che tra il pubblico, nelle prossime serate e in particolare sabato, non possa esserci un sostenitore d’eccezione, come Fernando Alonso?

Le altre volte di Alonso a Sanremo

In ogni caso, per Fernando Alonso non è la prima volta che va al Festival di Sanremo. Nell’edizione del 2011, lo spagnolo era presente tra il pubblico, per supportare l’ex moglie Raquel Del Rosario che duettava con Luca Barbarossa.

Nel 2022, Alonso ha fatto irruzione a Sanremo per supportare proprio Francesca Michielin, presente come direttrice d’orchestra per Emma Marrone. Il pilota in quell’occasione, ha offerto un passaggio tra le strade sanremesi con tanto di supporto anche tramite i social.