Herbert: ottavo titolo molto plausibile per Hamilton

Johnny Herbert rivela l’impatto “enorme” di Lewis Hamilton sulla Ferrari

Vincere l’ottavo campionato del mondo di Formula 1 con la Ferrari sarebbe “lo scenario perfetto” per Lewis Hamilton nella stagione di F1 2025.

Questa è la convinzione dell’ex commissario della FIA ed ex opinionista di Sky Johnny Herbert, che ha affermato che il sette volte campione del mondo ha già portato un “enorme cambiamento” di mentalità alla Ferrari.

Hamilton continua a puntare al suo ottavo titolo mondiale da record. Soprattutto dopo l’altamente controverso Gran Premio di Abu Dhabi del 2021.

Il pilota britannico ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime tre stagioni, poiché la Mercedes, l’ex datore di lavoro, ha avuto difficoltà ad adattarsi alle normative sull’effetto suolo introdotte all’inizio del 2022.

Hamilton arriva in un team Ferrari che negli ultimi anni è stato anch’esso a corto di successi: la Scuderia è ancora senza un campionato del mondo di alcun tipo dal 2008, anno in cui il nuovo acquisto vinse il suo primo titolo piloti. L’ultimo campione del mondo piloti della Ferrari, Kimi Raikkonen, fu incoronato al termine della stagione d’esordio di Hamilton nel 2007. Hamilton, era secondo per un solo punto. La decisione di FIA di rimuovere Herbert è dovuta al fatto che l’organismo di governo della Formula 1 ha ritenuto il suo lavoro di opinionista “incompatibile” con le responsabilità di un ufficiale di gara.

Ha però previsto che Hamilton avrà un effetto trasformativo sulla Ferrari, descrivendo un altro trionfo del titolo come “lo scenario perfetto” per il quarantenne. Ha affermato: “Ci saranno così tante belle storie che arriveranno quest’anno, con Lewis Hamilton alla Ferrari e l’eccitazione che ne deriva”.

“Questo è lo scenario perfetto per Lewis”

“Non c’è di meglio per Hamilton, per Fred Vasseur [team principal della Ferrari] e forse anche per Charles Leclerc, perché tutto vada per il meglio e poi tornino a vincere il campionato”.

“Quando hai uno dei più grandi piloti che abbiamo mai visto in Formula 1, come Lewis Hamilton, speriamo che tutto vada per il verso giusto per lui. È molto motivato. La motivazione per Lewis è sempre molto importante”.

“Da quanto ha detto Lewis finora, la motivazione non gli manca di certo. Penso che lo scenario perfetto sarebbe che Lewis Hamilton vincesse il campionato quest’anno”.

Herbert ha continuato affermando che Hamilton può “sicuramente” aggiungere un altro titolo alla sua collezione, suggerendo che le difficoltà della Mercedes negli ultimi anni non hanno avuto un impatto sulle sue prestazioni effettive.