Alonso al Festival di Sanremo: indovinate per chi tifa!

Alonso si dà alla musica… ma come spettatore e “tifoso”. Lo spagnolo sostiene Emma Marrone (e porta in giro la Michielin)

Ebbene sì, Fernando Alonso non si è perso nemmeno il Festival. Il pilota di casa Alpine si trova attualmente nella bella Liguria per seguire la 72esima edizione della manifestazione canora più importante e famosa del nostro paese. E, se vi state chiedendo per chi fa il tifo, le foto che circolano sui social da qualche ora dissipano ogni dubbio: l’asturiano posa sorridente tra Emma Marrone, concorrente con il brano “Ogni volta è così”, e Francesca Michielin, che affianca la cantante come direttrice d’orchestra.

E non finisce qui! No, perché la Michielin ha anche avuto la fortuna di ricevere un passaggio in macchina da un autista d’eccezione. Chi? Esatto, proprio Fernando Alonso.

MICHIELIN IN MACCHINA CON ALONSO: “FERNANDO GUIDAVA TROPPO PIANO”

In un’intervista televisiva rilasciata a La Stampa, la Michielin ha raccontato ai più curiosi in studio la pazza avventura del pomeriggio sanremese. “Lui è qui per seguire il Festival. Tifa per Emma e ha voluto incontrarla. Io dovevo fare una salita a piedi e gli ho chiesto se potesse darmi un passaggio in macchina; lui ha risposto ‘Certo!’. Però non è stato tanto godibile perché non poteva andare veloce, quindi guidava pianissimo, tutto preciso. Gli ho detto ‘Fernando, ma sei troppo contenuto!’. Lui mi ha detto che non poteva fare cavolate“, ha raccontato in un simpatico siparietto la cantante veneta. D’altronde, la giovane artista ha sempre ammesso di avere un’enorme passione per i motori, in particolare la Formula 1, e un debole per l’asturiano.

Insomma, in quel di Sanremo Fernando non ha potuto sfoderare le sue doti di pilota provetto come è solito fare, ma ha certamente mostrato il suo lato più versatile e simpatico.