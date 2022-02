Sam Michael è il nuovo responsabile della Safety Commission del Mondiale di Formula 1

L’australiano, ex Direttore Sportivo della McLaren è stato scelto dal nuovo Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, per prendere il posto che fu di Patrick Head. La nomina è arrivata proprio in occasione del Consiglio Mondiale tenutosi giovedì scorso.

Quindi, Sam Michael si unirà al gruppo di lavoro che già compone la Safety Commission. Il loro compito è quello di esaminare gli incidenti e le questioni riguardanti gli equipaggiamenti di sicurezza in tutti gli sport motoristici. L’indagine più recente risale al GP del Bahrain 2020. In quella gara Romain Grosjean fu vittima di un bruttissimo incidente. La sua Haas andò in testa coda, sbatté verso le protezioni, spezzandosi in due e prendendo fuoco.

La Federazione chiuse l’inchiesta quasi un anno dopo, sottolineando come la monoposto del francese andò in fiamme a causa degli importanti danni subiti durante l’impatto.

Chi è l’ingegnere australiano

Sam Michael iniziò la sua carriera in Formula 1 nel 1993 come ingegnere, in Lotus, prima di passare alla Jordan, quando la scuderia di Heatel chiuse baracche e burattini. Nel 2001 si trasferì in Williams dove ha ricoperto vari ruoli: tra questi ricordiamo quello di ingegnere capo delle operazioni e soprattutto quello di direttore tecnico.

Dal 2011 al 2014 si unì alla McLaren, prima di decidere di lasciare il mondo della Formula 1 e fare ritorno in Australia, sua terra natia.

Parentesi anche fuori dal mondo dei motori

Chiusa la parentesi con la classe Regina del Motorsport, Sam Michael è stato per alcuni anni consulente del team Triple Eight per diventare, più recentemente, CEO di Ox Mountain, società che niente a che vedere ha in comune col mondo dei motori, e docente alla University of Western Australia.

Nel 2016 diventò direttore dell’Australian Institute for Motor Sport Safety. Nel 2017, invece, svolse il ruolo di consulente del Research Working Group della FIA, un gruppo composto da ingegneri che ha come compito l’esaminare i nuovi dispositivi di sicurezza.