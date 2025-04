Regolamento 2025-2026: le nuove normative poste dalla FIA

La FIA introduce cambiamenti al regolamento che influiranno sia sull’attuale stagione del 2025, sia su quella del 2026

Di recente, i membri della F1 Commission si sono riuniti per discutere su quali fossero gli aggiornamenti al regolamento più appropriati da apportare per la stagione 2025 e 2026. A partire da cambiamenti che andranno a influire sul sempre più vicino Gran Premio di Monaco a nuove normative relative alla logistica futura, sono state comunicate un ampio numero di modifiche. In primo luogo, vedremo a Monte Carlo l’implementazione della doppia sosta obbligatoria per la prima volta.

Una nuova normativa, poi, prevede l’uso facoltativo di un giubbotto refrigerante. Qualora, infatti, la temperatura esterna superasse i 30,5 °C, ai piloti verrà concessa questa agevolazione. In questo caso, il peso massimo consentito dal regolamento aumenterà di 5kg per la durata dell’intero weekend. Un altro cambiamento effettuato riguarda, invece, la logistica. Sono state aggiunte nuove norme per ridurre il problema dei ritardi nel trasporto merci. Questa normativa è necessaria per evitare disguidi durante gli eventi oltreoceano, come successe, ad esempio, durante il GP di Cina.

Altri cambiamenti: dall’ingresso della Cadillac alle strategie di gestione energetica

Nuove normative vanno poi a riguardare l’entrata dell’undicesimo team di Formula 1, Cadillac. Il team avrà a disposizione, infatti, un contributo economico che potrà utilizzare per le spese di investimento. È stata poi trattata la problematica degli incendi a bordo pista, episodio che si è verificato, ad esempio, durante il Gran Premio del Giappone. Una possibile soluzione è quella di utilizzare un altro materiale, ossia l’acciaio, su determinati circuiti.

Per quanto riguarda il 2026, il nuovo regolamento ha scaturito dubbi su dubbi. Una delle prime problematiche ad essere discusse è stata la strategia di gestione energetica. Si è parlato, infatti, di come affrontare eventuali problematiche finanziarie che potrebbero verificarsi in caso di scarse prestazioni o problemi di affidabilità per i produttori di power unit. Infine, come ultimo cambiamento, la FIA ha aggiornato i membri della F1 Commission sull’incontro svoltosi in Bahrein tra la FIA, la FOM e i costruttori di power unit.