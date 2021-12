I 10 migliori regali di Natale per un tifoso di Formula 1

CI RICORDEREMO SEMPRE DELLA STAGIONE 2021 DI FORMULA 1. UNA DELLE PIÙ AVVINCENTI ED ENTUSIASMANTI DEGLI ULTIMI ANNI.

Nonostante la stagione sia effettivamente giunta al suo termine, questo non vuol dire che i tifosi di Formula 1 debbano archiviare la propria passione fino alla prossima primavera.

E quale occasione potrebbe essere più azzeccata del Natale per fare un regalo speciale a un parente o a un amico di ogni età che non perde una gara della massima serie automobilistica?

DI TUTTI I TIPI E PER TUTTE LE TASCHE

Il merchandising legato al mondo della Formula 1 è molto vario e, oltre alle varie magliette o berrettini legati ai team o ai piloti, cercando sul web è molto semplice imbattersi in monoposto e caschi in scala, poster, giocattoli per i più piccoli, videogiochi, capi d’abbigliamento, gadget di ogni tipo, guanti, occhiali da sole e molto altro. Ovviamente con i colori del nostro team o pilota del cuore.

I MIGLIORI REGALI DI NATALE PER UN FAN DI FORMULA 1

Ecco perché abbiamo stilato una lista dei 10 regali di Natale che non possono mancare sotto l’albero per un tifoso della massima serie automobilistica. Che sia per un veterano o un giovanissimo, che ha appena scoperto il mondo delle corse, sarà facile trovare il regalo ideale da richiedere al vostro Babbo Natale.

1. Portachiavi Pirelli: 9.99€ cad.no

Se stavate cercando giusto un pensierino per un amico, un collega, un parente o un conoscente che, anche durante la pausa invernale non riesce a non pensare alla Formula 1, questo è il regalo adatto a quella persona. Un portachiavi elegante, disponibile in tre colori diversi che può anche essere semplicemente appeso a una borsa o a uno zaino.

2. Volante Ferrari F1 Thrustmaster Wheel Add-On: 189.99€

Se vi ritrovate in casa un amante dei videogiochi che sogna di diventare campione del mondiale F1Esport allora, non potete trovare in giro un regalo più adatto di questo. Thrustmaster ha prodotto questo gioiellino di tecnologia: una replica esatta anche nelle dimensioni del volante della Ferrari Formula 1 Ferrari 2011, realizzato su licenza ufficiale del Cavallino Rampante utilizzabile con i modelli T500 RS, T300RS, T300 Ferrari GTE e TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia Edition.

Un volante preciso, robusto e realistico che grazie alla sua impugnatura rivestita in gomma, permette una presa comoda e realistica.

3. F1 2021, il videogioco ufficiale per PS4: 69.98€

Ecco un’altra chicca per gli amanti dei videogames dove ogni tifosi può provare davvero le emozioni dei piloti gareggiando nel campionato automobilistico più spettacolare del mondo.

A differenza delle edizioni precedenti, su F1 2021 è stata aggiunta la modalità Braking Point, dove è possibile vivere l’atmosfera del paddock: composta da 16 capitoli e suddivisa in due stagioni in Formula 1 e un mini-scenario in Formula 2.

4. Maglione natalizio Formula 1: 44.00€ (35.20€ utilizzando il codice F120)

Secondo voi, è possibile mostrare la vostra passione per la classe regina del Motorsport anche il giorno di Natale? Avete mai pensato, alla possibilità di arrivare al pranzo coi parenti con un maglione natalizio poco tradizionale? Se avete risposto con un deciso sì a entrambe le domande allora questo è proprio il regalo giusto per voi.

Questa maglia a maniche lunghe alterna le decorazioni natalizie a quelle dedicate alla Formula 1, come ad esempio il logo ufficiale della serie. Tutto ciò senza perdere quell’immancabile atmosfera natalizia che non può mancare in questo periodo.

5. Clementoni Scienza e Gioco, laboratorio di Meccanica Auto da corsa: 19.90€

Chi ha detto che tutti i bambini che guardano la Formula 1 desiderino diventare piloti? Se a casa vi trovare un futuro ingegnere meccanico, questo è il regalo adatto a lui.

Attraverso questo laboratorio i vostri bambini potranno essere trasportati, attraverso la loro immaginazione, nella factory più all’avanguardia dove potranno ricreare una velocissima auto da corsa (350 componenti intercambiabili) con sterzo funzionante.

A supportare gli ingegneri del domani sarà presente anche un manuale che aiuterà i bambini nelle fasi di assemblaggio dei componenti alla scoperta dei segreti della meccanica.

6. Cronografo ufficiale dell’Autodromo di Monza: 437.08€

Sebbene il Tempio della Velocità, nel corso degli anni, abbia subito alcune modifiche, il suo carisma originale è rimasto intatto. Ed è proprio per questo motivo che Monza continua a essere una delle piste preferite per gli appassionati di tutto il mondo.

Un elegante orologio progettato per, evocare l’atmosfera e i colori dell’Autodromo Nazionale di Monza. Il logo dell’impianto presente sul quadrante inferiore, la cassa fumé ha lo scopo di far ricordare lo scarico di un’auto da corsa, il tutto corredato dal cinturino in pelle, nel caratteristico blu Monza.

Un vero e proprio pezzo da collezione per i fan della Formula 1.

7. Chicco Macchina Formula 1 Radiocomandata: 40.25€

Una delle frasi che ha reso ulteriormente iconico il personaggio di Enzo Ferrari era: “Date a un bambino un foglio di carta, dei colori e chiedetegli di disegnare un automobile, sicuramente la farà rossa“. E forse proprio pensando a queste parole deve essere nata la macchinina radiocomandata Chicco Scuderia Ferrari.

Grazie al radiocomando ergonomico a 4 direzioni per una presa sicura da parte del bambino, i giovanissimi possono guidare la loro piccola monoposto con i suoni originali di una Formula 1. Utilizzando la loro grande immaginazione potranno salire a bordo della Ferrari, accendere il motore e vincere un Gran Premio.

8. Lotus GP Triple Pack: 167.40€ (142.99£)

Colin Chapman è stato uno dei giganti della Formula 1. È stato tutto in questo sport: un ingegnere, un pilota e alla fine anche un imprenditore, conosciuto ancora oggi come l’uomo che ha creato la Lotus. La prima vittoria nella massima serie automobilistica è arrivata con Jim Clark al volante della rivoluzionaria Lotus 25, spinta da un motore da 1,5 litri. Piccola e agile: un’eccellente vettura da corsa a tutto tondo.

Un’altra delle monoposto che ha avuto un ruolo importante nella storia di Chapman come costruttore è stata la Lotus 49, portata alla vittoria nella prima gara della stagione 1967 di Formula 1 da Clark. A completare il set da collezione c’è l’iconica Lotus 72, caratterizzata dalla livrea JPS. Questa nuova grafica, estremamente accattivante, è diventata il simbolo delle vetture di Chapman fino agli anni ’80. La realizzazione del set da collezione è stato concesso in licenza da Classic Team Lotus Ltd.

9. Smartbox Simulatore di guida F1 e visita al Museo Ferrari Maranello: 27.00€

A un tifoso del Cavallino Rampante non potreste fare regalo migliore. Con Smartbox è possibile vivere un’esperienza coinvolgente nel cuore di Maranello. Un viaggio dove poter conoscere da vicino i segreti del marchio Ferrari grazie alla visita al Museo dedicato alla Rossa più amata dagli italiani.

Oltre a scoprire come è nato e come si è fatto conoscere una delle eccellenze italiane maggiormente apprezzate nel mondo, il fortunato che riceverà questo regalo potrà provare l’adrenalina della pista con il simulatore di guida, affrontando alcune delle curve più famose dei circuiti di Monza, di Barcellona o del Nurburgring a bordo di una monoposto virtuale Ferrari Formula 1 (età minima richiesta: 18 anni).

10. Collana Asprey London F1® 2022 in argento: 344,62€ (390$)

Se avete una moglie o una fidanzata, tifosissima di Formula 1, alla quale desiderate fare un regalo che possa lasciarla senza parole non potete farvi scappare questa occasione.

Questa collana fa parte di una collezione nata grazie alla collaborazione con Formula 1. Un gioiello che splenderà in maniera elegante e carismatica su ogni outfit. Il ciondolo in argento del marchio Asprey London riprende le forme di una monoposto della massima serie automobilistica.