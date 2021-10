Sainz tra gli alti e i bassi della sua prima stagione in Ferrari

Delle dieci coppie in pista questa stagione, senza dubbi quello che ha riscosso più successo è stato il duo Leclerc-Sainz, al volante delle due Ferrari. La coppia formata dal monegasco e dallo spagnolo si è dimostrata la più solida e la più efficiente. Capace di portare entrambe le vetture in zona punti più volte rispetto a tutti gli altri team. E questo grandissimo risultato è stato possibile anche grazie all’incredibile adattamento che Carlos Sainz ha avuto con la sua nuova squadra.

Secondo quanto riportato da GPFans, Sainz avrebbe lodato le recenti performance della scuderia di Maranello. Le quali dimostrano una grande ripresa da parte di un team reduce da un anno difficilissimo. Il madrileno ha infatti sottolineato la bravura della squadra di approfittare delle migliori situazioni per ottenere i migliori risultati: “Penso che abbiamo usato molte delle nostre opportunità per conquistare quei podi. Stiamo solo massimizzando le opportunità che otteniamo. E’ un buon segnale. E’ il segnale che la squadra, sotto pressione e nei momenti giusti, si comporta bene, ottenendo risultati ogni volta che ne si presenta l’occasione“.

Nonostante ciò, non sono mancati dei momenti di amaro sconforto. Non raramente Sainz ha accusato problemi con la sua monoposto, che sono terminati anche in incidenti contro il muro. La causa di tali inconvenevoli, ammette il pilota, deriverebbe dalla sua non totale comprensione della nuova vettura: “Immagino che abbiate visto che non ho ancora confidenza con la vettura al 100%. Non voglio fare incidenti. Non ho mai fatto incidenti in tutta la mia carriera. Sono un pilota che non la mette mai al muro“. Sainz è comunque convinto di essere entrato a far parte di un buon team. E che con un po’ di tempo in più e allenamento potrà raggiungere grandi risultati.

🙌🏼🏎 The good result in Russia reinforces our strong commitment to keep pushing until we are back to where this team belongs!! Grazie to everyone at the track and back at the factory for your passion and dedication!! Team effort pays off! Time to focus on the next one. pic.twitter.com/2tS1ycJ4Hb

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) September 28, 2021